اعترف مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، بأن خسارة المنتخب أمام الأرجنتين لا تزال تمثل ذكرى مؤلمة بالنسبة له، مؤكدًا أن الفراعنة كانوا قريبين للغاية من تحقيق إنجاز كبير خلال المباراة.

وقال شوبير، في حواره مع مجلة «GQ Middle East»: : "للأسف، لا تزال تلك المباراة تؤلمني قليلًا لأكون صادقًا، كنا قريبين جدًا، قريبين للغاية".

وأضاف: "كرة القدم تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، لا أريد أن أقول إنني لا أتقبل الهزيمة، لكنني لا أحب الخسارة، كنا نؤمن بأننا سنحقق إنجازًا عظيمًا ونفوز بمباراة كبيرة، ثم تبخر كل شيء في 12 دقيقة".

وتطرق حارس الأهلي إلى ما حدث عقب تصديه لركلة جزاء ليونيل ميسي، مؤكدًا عدم وجود أي حديث بينهما، قائلًا: "لم يدر أي حديث بيني وبين ميسي بعد ركلة الجزاء، واصلنا المباراة فحسب".

وأوضح شوبير أن خسارة المباراة تظل عالقة في ذاكرته، خاصة بعدما شعر المنتخب المصري بأنه كان على أعتاب تحقيق نتيجة تاريخية أمام بطل العالم.