استهل منتخب إيطاليا تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في قطر، بفوز عريض على نظيره الجامايكي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وأقيمت المباراة على ملعب أكاديمية أسباير، الملعب رقم 3، وفرض المنتخب الإيطالي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ليترجم تفوقه إلى ستة أهداف دون رد، محققًا بداية قوية في البطولة.



كروتشي يقود انتفاضة إيطاليا بثنائية مبكرة

بدأ المنتخب الإيطالي مهرجان الأهداف مبكرًا عن طريق فيديريكو كروتشي، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وواصل منتخب إيطاليا ضغطه الهجومي، ليتمكن دييغو بيريلو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 34، قبل أن تتلقى جامايكا ضربة جديدة بعدما سجل جاهماري نولان هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيطاليا برباعية نظيفة.



هدفان في الشوط الثاني يكملان السداسية

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإيطالي تفوقه، ونجح جيويلي جياماتي في تسجيل الهدف الخامس بالدقيقة 56، ليؤكد استمرار السيطرة الإيطالية على المباراة.

واختتم توماس كوريليانو مهرجان الأهداف بإحراز الهدف السادس في الدقيقة 78، لتنتهي المواجهة بفوز إيطاليا على جامايكا بنتيجة 6-0.



إيطاليا تحصد أول 3 نقاط في المجموعة الخامسة

وبهذا الانتصار الكبير، حصد منتخب إيطاليا تحت 17 عامًا أول ثلاث نقاط له في مشواره بكأس العالم للناشئين، واعتلى صدارة المجموعة الخامسة مؤقتًا، مستفيدًا من فارق الأهداف الكبير.

في المقابل، تلقى منتخب جامايكا خسارة ثقيلة في بداية مشواره بالبطولة، ليصبح مطالبًا بتصحيح مساره خلال مبارياته المقبلة من أجل المنافسة على التأهل إلى الأدوار التالية.