أشاد الإعلامي عمرو أديب بالإعلامية راندا أبو العزم، موجها لها رسالة تقدير وإشادة بعد انتهاء مشوارها مع قناة «العربية»، مؤكدا أنها نموذج للإعلامي الناجح الذي يجمع بين الاحتراف واحترام المهنة.

الإعلامي عمرو أديب

وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، رسالة أعرب خلالها عن تقديره لمسيرة راندا أبو العزم، مشيرا إلى أن صناعة إعلامي ناجح ومتميز تعد من أصعب الأمور، في ظل ندرة المواهب الإعلامية التي استطاعت أن تترك بصمة حقيقية خلال السنوات الماضية.

وأضاف أديب أن راندا أبو العزم تمثل رمزا للاحتراف واحترام المهنة، مؤكدا أن رحيلها خسارة كبيرة، وأنها من الشخصيات الإعلامية التي يصعب تعويضها، كما حرص على توجيه الشكر لها على ما قدمته من نموذج محترم في العمل الإعلامي.

واختتم عمرو أديب رسالته قائلا: «رانده ابو العزم رمز للاحتراف واحترام الشغلانه. لن تعوض أبدا. شكرا يا أستاذة كنت نموذج محترم جدا».