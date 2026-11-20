حرص وليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق على توجيه رسالة تحذيرية إلى الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى خطورة مصطفى زيكو، لاعب الفريق السماوي، كما علق على تجربة ييس توروب مع القلعة الحمراء، وكشف رأيه في إمام عاشور.

إمام عاشور

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تلفزيونية، إنه يتمنى تحقيق الأهلي الفوز في مبارياته المقبلة، مؤكدا أهمية المرحلة القادمة للفريق، خاصة مع المنافسة القوية على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

ووجه تحذيرا إلى الحسين عموتة من مصطفى زيكو، لاعب بيراميدز، مشيرا إلى أنه أكثر لاعبي الفريق السماوي خطورة على المرمى، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وليد صلاح الدين يتحدث عن تجربة توروب مع الأهلي

وتطرق وليد صلاح الدين إلى تجربة ييس توروب مع الأهلي، مشيرا إلى أن المدرب تعرض لبعض الظلم في تقييم تجربته، خاصة في ظل انضمام 17 لاعبا من الفريق إلى المنتخبات الوطنية، وهو ما وضعه أمام ظروف صعبة خلال فترة عمله.

وليد صلاح الدين يعلق على إمام عاشور

كما علق على إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، مؤكدا أنه يمتلك موهبة كبيرة ويحب النادي، لكنه يحتاج إلى وجود شخص يساعده على اتخاذ القرارات الصحيحة، بما يضمن الاستفادة من إمكاناته الفنية والحفاظ على تركيزه داخل وخارج الملعب.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين، في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني، ليواصل انطلاقته القوية في المسابقة.

ويدخل الأهلي المواجهة بحثا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، وإشعال المنافسة على صدارة الدوري، بينما يسعى الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على العلامة الكاملة.