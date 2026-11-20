نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 14 حتى 20 نوفمبر 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات ومتابعات للمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، قيام رئيس الوزراء بزيارة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الدقهلية، حيث تفقد مشروع "جوهرة دارة" بمدينة المنصورة، وحديقة "كوكب الشرق" بالمدينة، كما تفقد مركز التبرع بالبلازما بمدينة المنصورة، ومركز طب وجراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة المنصورة، بالإضافة إلى زيارة معرض الدقهلية الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الوزراء المنطقة الاستثمارية بميت غمر، مؤكدًا أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب بالمحافظات، وفي نفس السياق تمت الإشارة إلى أن المنطقة حققت نسبة إشغال بلغت 100% بإجمالي 107 وحدات صناعية، ونجحت في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه أسهمت في توفير 2500 فرصة عمل.

وترأس رئيس الوزراء اجتماع المجلس القومي للأجور، حيث أشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستويات الأجور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتحسين دخول المواطنين، مؤكدًا حرصها على التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور في ضوء استحواذه على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027، ووضع حد أدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.

كما عقد رئيس الوزراء لقاءً مع وزير التجارة الهندي لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، مشيرًا إلى أن العلاقات المتميزة التي تجمع بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الهندي، انعكست بصورة إيجابية على مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيز التعاون المشترك خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا تطلع مصر إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع في استثماراتها القائمة، إلى جانب جذب المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في مصر.

كما شهد فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، الذي يعقد تحت عنوان "حق المؤلف: القضايا الناشئة"، حيث ألقى كلمة أشار خلالها إلى أن الدولة المصرية ملتزمة بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية والعمل مع شركائها من أجل مستقبل تكون فيه حماية الحقوق حافزًا للإبداع.

كما التقى بالمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث أكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز دور الملكية الفكرية بوصفها محفزًا للتنمية المستدامة وأداة لدعم الابتكار والإبداع وتوفير فرص العمل.

وعقد رئيس الوزراء عدة لقاءات على هامش مشاركته في الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، بتشريف رئيس الجمهورية، تضمنت لقاءً مع الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولقاءً مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة (UPL) المحدودة المتخصصة في حلول الزراعة المستدامة وحماية المحاصيل، وأيضًا لقاءً مع مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" السعودية والوفد المرافق له.

وشملت الأنشطة اجتماعًا لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية خلال "منتدى مصر 2026"، حيث أكد على أن توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي في إطار رؤية الدولة للتوسع في مشروعات التنمية العمرانية، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها.

وشهد رئيس الوزراء فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مجمع "هاير مصر" الصناعي الصديق للبيئة، بمدينة العاشر من رمضان، حيث أشار إلى أن الشركة حظيت بزيارة الرئيس للمجمع الصناعي وافتتاح سيادته المرحلة الأولى منه، وهو ما يؤكد حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين.

كما أجرى ومرافقوه جولة للاطلاع على مكونات المرحلة الثانية من المجمع الصناعي، التي تهدف إلى إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة سنويًا بنسبة مكون محلي مستهدفة تصل إلى 60%، وألقى كلمة أوضح خلالها أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا وعالميًا لتصدير العديد من المنتجات تحت شعار "صنع في مصر"، كما افتتح خط إنتاج التكييف المركزي الجديد بالمجمع، والذي تمت إضافته في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، عند عرض المشروع على بجميع مراحله في سبتمبر 2022، ليصبح نموذجًا ناجحًا للتكامل الصناعي وتوطين التكنولوجيا.

وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقود مشروع "أمونت 2" لطاقة الرياح، بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة رأس شقير بالبحر الأحمر، وبتكلفة استثمارية 650 مليون دولار، حيث تتضمن العقود عقد أعمال المقاول العام بين كل من شركة "أميا باور" الإماراتية وشركتي "باور تشاينا إنترناشونال" و"باور تشاينا هوادونج" الصينيتين، وعقد توريد التوربينات للمشروع بين كل من شركة "مينج يانج" وشركة "باور تشاينا هوادونج"، كما أنه من المخطط إنشاء مصنع لإنتاج توربينات الرياح بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مرحلتين، على أن يتم تشغيل المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من عام 2028، والمرحلة الثانية بنهاية عام 2029، بقدرات تبلغ 3 جيجاوات سنويًا.

كما شهد رئيس الوزراء حفل توقيع وإطلاق مشروع "نيفيرا" غرب القاهرة الكبرى بالشراكة مع "حسن علام القابضة"، وألقى كلمة أكد خلالها أن المشروع يعد إضافة نوعية لمسيرة التنمية السياحية والاقتصادية في مصر، ويمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة غرب القاهرة كمركز تنموي واقتصادي وسياحي واعد، وبوابة رئيسية للتنمية الاقتصادية بغرب الجمهورية، بما يُعزز من دور المنطقة في دعم الاقتصاد الوطني.

وتضمنت الأنشطة، استقبال رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمطار القاهرة الدولي، حيث تأتي الزيارة في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تربط مصر ودولة ليبيا الشقيقة، ولدفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، والعمل على تعميق الروابط المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما شهد فعاليات إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026"، حيث ألقى كلمة أكد خلالها أن إطلاق المختبر يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحديات العملية.

وأضاف أن قدرة الاقتصادات على المنافسة لم تعد تتوقف فقط على حجم الإنتاج أو القدرات التصديرية بل أصبحت ترتبط بمدى توظيف التكنولوجيا وتطوير منظومات التجارة، موضحًا أن المختبر صُمم ليكون منصة وطنية تجمع الجهات الحكومية والرقابية والقطاع الخاص والشركات الناشئة والجامعات ومراكز البحث العلمي وشركاء التنمية.