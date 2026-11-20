تعهدت بنجلاديش، اليوم الجمعة، بالعمل من خلال الأمم المتحدة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان حصول ضحايا الروهينجا على تعويضات من ميانمار، وذلك في أعقاب حكم محكمة العدل الدولية بإدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحقهم.

وقال وزير الدولة للشئون الخارجية البنجلاديشي، همايون كبير - للصحفيين في دكا، خلال إفادة بشأن موقف بلاده - إنه لا مجال للطعن على الحكم، مشيرا إلى أن بنجلاديش ستعمل مع شركائها الثنائيين ومتعددي الأطراف، ومن بينها الأمم المتحدة، لضمان حصول الروهينجا المتضررين من الفظائع وأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة في ميانمار على التعويض المناسب.

وأضاف أن جامبيا تعتزم طرح القضية أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن بنجلاديش ستواصل العمل في إطار منظومة الأمم المتحدة. وشدد، فيما يتعلق بإعادة الروهينجا إلى بلادهم، على ضرورة ضمان عودتهم بشكل آمن، موضحا أن إعادتهم غدا دون ضمانات أمنية لا تعني تحقيق عودة آمنة، وأنه يجب توفير الحماية لهم داخل ولاية راخين، بما يتيح لهم العيش فيها بأمان.

وتستضيف بنجلاديش نحو 1.3 مليون من الروهينجا في منطقة كوكس بازار جنوب شرقي البلاد، فر معظمهم من حملة عسكرية في ميانمار في أغسطس 2017. وأشار كبير إلى أن إعادة توطينهم تتطلب تنسيقا بين وكالات متعددة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى، داعيا إلى استمرار المساعدات الدولية المقدمة لهم حتى يتسنى لهم العودة.

وكانت محكمة العدل الدولية قضت - أمس - بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينجا خلال عام 2017، في سابقة هي الأولى التي تحمّل فيها المحكمة دولة مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية، وصدر الحكم بأغلبية 9 أصوات مقابل 6، على خلفية العمليات العسكرية في شمال ولاية راخين.

وفي سياق متصل، رحبت منظمة تضامن الروهينجا بالحكم النهائي، ووصفته بأنه تاريخي ومحطة مهمة في مساعي تحقيق العدالة والمساءلة وحماية الحقوق الأساسية لشعب الروهينجا، مؤكدة أنه يعيد التأكيد على أهمية القانون الدولي وحماية الشعوب من الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان.