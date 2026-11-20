أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، أن الصين حققت مكاسب مهمة من القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرًا إلى أن بكين ربما تكون الرابح الأكبر من اللقاء، تليها روسيا.

القمة الثلاثية لم تحسم الأزمات الدولية

وأوضح سنجر، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القمة لم تسفر عن قرارات حاسمة بشأن أبرز الأزمات الدولية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والمواجهة الأمريكية الإيرانية، رغم ما حملته من رسائل دبلوماسية بشأن مستقبل العلاقات بين القوى الكبرى.

وأضاف أن العالم كان يتطلع إلى نتائج أكثر وضوحًا بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية واحتواء المواجهة الأمريكية الإيرانية، إلا أن اللقاء لم يخرج بقرارات حاسمة في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة يواجه صعوبات، خاصة أن الدول الثلاث تمتلك حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، ما يجعل إقرار تغييرات من شأنها تقليص نفوذها أمرًا معقدًا.

ملف الطاقة حاضر على طاولة القمة

ولفت خبير السياسات الدولية إلى أن ملف الطاقة والنفط كان حاضرًا ضمن القضايا المطروحة، في ظل رغبة القوى الكبرى في ضمان استمرار تدفقات الطاقة والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، خاصة مع تأثير الصراعات العسكرية على أسواق الطاقة العالمية.

الصين تحقق مكاسب وروسيا تستعيد حضورها

وأشار سنجر إلى أن القمة حملت مؤشرات إيجابية بشأن إمكانية تجنب صراع عسكري مباشر بين الولايات المتحدة والصين، وفتحت المجال أمام تفاهمات دبلوماسية أوسع بين الجانبين.

واعتبر أن الصين ربما تكون الرابح الأكبر من اللقاء، تليها روسيا التي استعادت قدرًا من الحضور والتواصل المباشر مع القوى الدولية الكبرى.

تصريحات ترامب بشأن تايوان تعزز المكاسب الصينية

وأوضح سنجر أن الموقف الأمريكي بشأن تايوان، والتصريحات التي طرحها ترامب بشأن عدم وقوف الولايات المتحدة أمام انضمام تايوان إلى الصين، تمثل نقطة مهمة في تقييم نتائج القمة، معتبرًا أنها تعزز المكاسب التي حققتها بكين من اللقاء.