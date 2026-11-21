أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القارة الإفريقية تتحمل نصيبا مضاعفا من تداعيات المشهد الدولي المضطرب، في ظل ما تواجهه من أزمات ونزاعات تهدد السلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بالنسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن إفريقيا تتأثر كذلك بتداعيات الصراعات الدولية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد أعباء الديون.

وأشار إلى أن هذه التحديات المتشابكة تعزز أهمية انعقاد منتدى أسوان لمناقشة الدور الإفريقي في مواجهة الاضطرابات التي يشهدها المشهد الدولي، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.