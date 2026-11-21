كشف مصدر داخل النادي الأهلي ، عن تطورات جديدة بشأن أزمة علي محمود، في ظل حالة من الغضب داخل النادي بسبب تسريب تفاصيل عقد اللاعب خلال الفترة الماضية.

أزمة علي محمود تتصاعد داخل الأهلي.. اتهامات لوكيله بتسريب العقد

وأكد المصدر ، أن إدارة الأهلي ترى أن أحمد يحيى، وكيل أعمال علي محمود، هو المسؤول عن تسريب تفاصيل عقد اللاعب مع النادي، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء داخل القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر ، أن الأهلي تحدث مع علي محمود خلال جلسة خاصة، وطالبه بفسخ تعاقده مع وكيل أعماله، على خلفية الأزمة الأخيرة وما ترتب عليها من تسريب تفاصيل العقد.

وأشار المصدر، إلى أن اللاعب كان على علم بواقعة تسريب عقده، في الوقت الذي أصبح فيه يميل إلى فكرة الرحيل عن الأهلي، وسط حالة من التوتر بشأن مستقبله مع الفريق.

وتشهد أزمة علي محمود تطورات متلاحقة خلال الفترة الأخيرة، في ظل حالة من عدم الاستقرار بشأن موقف اللاعب، وهو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات جديدة في علاقته بالنادي خلال الفترة المقبلة.