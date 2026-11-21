تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا الأحد 22 نوفمبر 2026، مرافعة الدفاع في محاكمة 89 متهما في القضية رقم 535 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش مدينة نصر".

محاكمة 89 متهما بخلية داعش مدينة نصر

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2017 وحتي 1 ديسمبر 2020، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

التدريب على استعمال السلاح

وأضافت التحقيقات أن المتهم رقم 53 قام بإعداد أفراد وتدريبهم على استعمال السلاح وتعليم أساليب القتال.