قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران مستعدة لمفاوضات على مستوى الخبراء مع واشنطن بشأن إعادة فتح مضيق هرمز .

وقال عراقجي إن واشنطن مطالبة بإثبات جديتها في التوصل إلى اتفاق واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، مشيرا إلى استعداد طهران لتقليص المهلة المحددة لتنفيذ الشروط من يومين إلى يوم واحد أو حتى ساعتين.

بحسب المقترح الإيراني، تنفذ واشنطن الشروط في اليوم الأول، ويعاد فتح المضيق في اليوم الثاني، على أن تستمر المفاوضات لاحقا، وتشمل المطالب رفع أحدث القيود الأميركية المفروضة على إيران.

وأضاف عراقجي أن مذكرة التفاهم السابقة في إسلام آباد لم تعد مطروحة، رغم إمكانية الاستناد إلى مبادئها في اتفاق مستقبلي، وفقا لوكالة «إرنا».