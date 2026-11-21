في عالم تتدفق فيه الصور والأخبار من كل اتجاه، وتتداخل المعلومات الحقيقية مع المحتوى المفبرك، ويصبح من الصعب أحيانا التمييز بين الواقع والزيف، يأتي اليوم العالمي للتلفزيون هذا العام برسالة «من نثق به؟»، مسلطا الضوء على أهمية الإعلام المهني والتحقق من المعلومات، ودور المحتوى الموثوق في تشكيل وعي الجمهور، خاصة مع الانتشار المتزايد للمعلومات المضللة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويحتفل العالم في 21 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتلفزيون، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 51/205 الصادر في 17 ديسمبر 1996، وجاء اختيار هذا التاريخ تخليدا لذكرى انعقاد أول منتدى عالمي للتلفزيون يومي 21 و22 نوفمبر من العام نفسه، بمقر الأمم المتحدة، بمشاركة كبار الشخصيات الإعلامية لمناقشة الأهمية المتزايدة للتلفزيون في عالم متغير وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية، والاعتراف بدوره في التأثير في الرأي العام وتسليط الضوء على قضايا السلم والأمن والتنمية والتبادل الثقافي بين الشعوب.

وتتمحور الحملة الدولية لعام 2026 حول سؤال «من نثق به؟» ، بمشاركة رابطة التلفزيون التجاري وخدمات الفيديو حسب الطلب في أوروبا (ACT)، واتحاد البث الأوروبي (EBU)، ورابطة دور مبيعات التلفزيون والإذاعة (egta)، ومجموعة التلفزيون العالمية، وتركز على مواجهة المعلومات المضللة ومقاطع الفيديو المزيفة والمحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أهمية الصحافة الحقيقية والإعلام المهني الخاضع للمساءلة.

وتتضمن الحملة فيلما ترويجيا مدته 30 ثانية، يدعو الجمهور إلى اختيار وسائل الإعلام الموثوقة والتحقق من مصادر الأخبار، تحت رسالة «اختر الإعلام الموثوق» ، كما تدعو المؤسسات التلفزيونية إلى بث الفيلم عبر قنواتها وخدمات المشاهدة والمنصات الرقمية، مع إتاحة تكييف التعليق الصوتي والعبارات الظاهرة على الشاشة بلغات مختلفة، بما يحافظ على الرسالة الأساسية للحملة.

وتشارك المؤسسات التلفزيونية حول العالم في إحياء المناسبة من خلال بث الفيلم الترويجي للحملة، وإعداد مواد إعلامية وبرامج خاصة تتناول مصداقية الأخبار ومستقبل صناعة التلفزيون وتأثير الذكاء الاصطناعي على إنتاج المحتوى، إلى جانب حملات توعوية وتشجيع تبادل البرامج التلفزيونية التي تسلط الضوء على القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك اتساقا مع دعوة الأمم المتحدة إلى تعزيز التبادل العالمي للبرامج التي تتناول قضايا السلام والأمن والتنمية والتفاهم بين الثقافات.

لم يظهر التلفزيون نتيجة اختراع شخص واحد، وإنما جاء ثمرة سلسلة من التجارب العلمية؛ ففي عام 1884 قدم المخترع الألماني بول نيبكو تصميما لقرص ميكانيكي مثقب لتحليل الصور، ثم تمكن الاسكتلندي جون لوجي بيرد عام 1926 من عرض نظام تلفزيوني ميكانيكي ينقل الصور المتحركة، فيما أسهم الأمريكي فيلو فارنسورث في تطوير التلفزيون الإلكتروني، ونجح عام 1927 في تصميم أنبوب تحليل الصور الذي مثل خطوة مهمة في تطور أنظمة البث الإلكتروني، وصولا إلى انتشار التلفزيون بالأبيض والأسود ثم الألوان، وتطور البث الفضائي والرقمي وخدمات المشاهدة عبر الإنترنت.

وعلى الصعيد المصري، بدأ الإرسال التلفزيوني في 21 يوليو 1960، لتصبح مصر من أوائل دول الشرق الأوسط وإفريقيا التي عرفت البث التلفزيوني، وجاء ذلك بعد استكمال إنشاء مركز الإذاعة والتلفزيون بمنطقة ماسبيرو على ضفاف النيل بالقاهرة، وتوقيع عقد مع شركة الإذاعة الأمريكية (RCA) لتزويد مصر بالتجهيزات الفنية اللازمة، بعد أن تأخر تنفيذ المشروع بسبب العدوان الثلاثي عام 1956.

وانطلق الإرسال في السابعة مساء، واستمر في بدايته خمس ساعات يوميا، متضمنا تلاوة آيات من القرآن الكريم، ونقل وقائع افتتاح مجلس الأمة وخطاب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم نشيد «وطني الأكبر» ونشرة الأخبار، وبدأ التلفزيون بقناة واحدة قبل إطلاق القناة الثانية في 21 يوليو 1961، ثم توسعت خريطة البث بإطلاق القناة الثالثة في أكتوبر 1985.

وعلى مدى عقود، أصبح مبنى ماسبيرو جزءا من الذاكرة الثقافية والإعلامية للمصريين، من خلال نشرات الأخبار والتغطيات الوطنية والدولية والبرامج الثقافية والتعليمية والأعمال الدرامية، وأسهم في تقديم أجيال من الإعلاميين والفنانين، كما امتد حضور الشاشة المصرية إلى الجمهور العربي مع إطلاق القناة الفضائية المصرية في ديسمبر 1990، لتكون من أوائل القنوات الفضائية العربية، ثم توسع البث الدولي بإطلاق قناة النيل الدولية عام 1994.

وفي إطار جهود الحفاظ على هذا التراث، شهد شهر يوليو 2026 الإعلان عن مشروع وطني لأرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري، خلال مؤتمر صحفي بمسرح ماسبيرو، بهدف حفظ المواد التاريخية وإتاحتها باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، وكشفت البيانات الرسمية أن المشروع يستهدف فهرسة وتوثيق ما يقرب من مليون شريط صوتي ومرئي، بإجمالي نحو 800 ألف ساعة من المحتوى، مع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنظيم الأرشيف وتسهيل استرجاع مواده.

وشهدت مصر في السنوات الماضية مبادرات لإحياء المناسبة وإبراز تاريخ الشاشة المصرية؛ ففي نوفمبر 2022 نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقطع فيديو استعرض نشأة التلفزيون المصري وتطوره ومكانته في ذاكرة الأجيال، فيما أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 21 نوفمبر 2024 بيانا كشف فيه أن إجمالي ساعات البث المرئي لمختلف قنوات التلفزيون بلغ 179.06 ألف ساعة خلال العام المالي 2023/2024، شملت القنوات الرئيسية والإقليمية وقنوات النيل المتخصصة والإخبارية.

وبينما تتغير أدوات إنتاج الصورة وتتعدد منصات المشاهدة، يبقى التحدي الأساسي أمام المؤسسات التلفزيونية هو الحفاظ على ثقة الجمهور من خلال تقديم معلومات دقيقة ومحتوى مهني يعكس تنوع المجتمعات وقضاياها، لتؤكد رسالة اليوم العالمي للتلفزيون 2026 أن قيمة هذه الوسيلة لا تقاس فقط بقدرتها على الوصول إلى المشاهد، وإنما أيضا بمصداقية ما تقدمه واحترامها لعقله وحقه في المعرفة.