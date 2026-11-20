وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، تحسبًا لأي تقلبات في الأحوال الجوية أو سقوط أمطار غزيرة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمخرات السيول ومراجعة جاهزية المعدات وسيارات التدخل السريع، والتأكد من كفاءة منظومة تصريف المياه، في إطار خطة المحافظة للاستعداد المبكر لموسم الشتاء، والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت والممتلكات.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، تابعت حالة سدود ومخرات السيول بمحمية الوادي الأسيوطي، بنطاق الوحدة المحلية بالعونة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستيعابها للتصرفات المائية المحتملة، والتأكد من خلوها من أي معوقات أو تجمعات للمخلفات قد تؤثر على كفاءتها، وذلك ضمن إجراءات الاستعداد والوقاية لمواجهة مخاطر السيول والأمطار.

وأكد اللواء محمد علوان ضرورة مراجعة جاهزية جميع المعدات والآلات وسيارات الطوارئ، والتأكد من كفاءة مخرات السيول وتطهيرها وإزالة أي مخلفات أو عوائق تعترض مجراها، فضلًا عن مراجعة الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية، لضمان قدرتها على استيعاب وتصريف أي كميات مياه زائدة، والتأكد من انسياب المياه من بداية المخر وحتى نقاط الصرف النهائية دون معوقات.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال المتابعة والمرور تمت تحت إشراف أحمد ماهر نائب رئيس المركز، وعثمان عطوان رئيس الوحدة المحلية بالعونة، وهاني درويش بإدارة المتابعة الميدانية، وشحاته عبده بإدارة الأزمات، ومسؤول محمية الوادي الأسيوطي، لمراجعة الموقف على الطبيعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات المطلوبة.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المرور الدوري والمكثف على جميع مخرات السيول والسدود بنطاق المحافظة، ومتابعة أعمال التطهير والصيانة بصورة مستمرة، مع تفعيل غرف العمليات وربطها بمختلف الوحدات المحلية والجهات المعنية، وسرعة الإبلاغ والتعامل الفوري مع أي طارئ، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي ظروف جوية طارئة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة.