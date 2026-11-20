أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إتاحة خدمة إقامة مراسم عقود القران بدار المناسبات التابعة للمحافظة، والكائنة بشارع الأزهر بمنطقة تقسيم سليمان الحكيم بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك إلى جانب الخدمات التي تقدمها الدار في استقبال العزاءات مساءً، بما يوسع نطاق الاستفادة من هذا المرفق ويتيح للأهالي مكانًا مناسبًا ومنظمًا لإقامة مناسباتهم الاجتماعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن خدمة إقامة عقود القران ستكون متاحة يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا، بما يوفر فرصة أمام المواطنين للاستفادة من الدار في إقامة هذه المناسبة في أجواء ملائمة، وفقًا للمواعيد المحددة وبالتنسيق المسبق.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن إتاحة هذه الخدمة تأتي في إطار حرص المحافظة على تعظيم الاستفادة من المنشآت والمرافق التابعة لها، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوظيف الإمكانات المتاحة لتلبية احتياجاتهم وتيسير إقامة المناسبات الاجتماعية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير مستوى الخدمات وتحسين كفاءتها بما يحقق الصالح العام.

وأضاف المحافظ أنه يمكن للمواطنين الراغبين في حجز دار المناسبات لإقامة عقود القران أو الاستعلام عن المواعيد والتفاصيل، التواصل مع كل من: عبدالرؤوف النمر، مدير إدارة الشئون الإدارية بالمحافظة، على رقم 01020871098، أو محمد عبدالحفيظ، وكيل الإدارة، على رقم 01050010187.

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ودعا محافظ أسيوط المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى التواصل عبر أرقام الهاتف المعلنة، وإجراء التنسيق المسبق لتحديد مواعيد الحجز.