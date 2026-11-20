نظمت مديرية العمل بجنوب سيناء ندوة توعوية بفندق بمدينة شرم الشيخ، للتعريف بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتسليط الضوء على وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، إلى جانب تعزيز الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك بمشاركة أكثر من 40 عاملًا من مختلف أقسام الفندق.

جاءت الندوة تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، وتعليمات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن نشر الثقافة العمالية وتعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، ومتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد بمختلف المنشآت.

وتناولت الندوة أبرز مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والحقوق والواجبات القانونية لطرفي علاقة العمل، والالتزامات المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على سلامة العاملين وتدعم استقرار المنشآت.

وحاضر في الندوة أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، والمهندسة آمال السيد، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بطور سيناء، حيث استعرضا أبرز أحكام القانون والمواد المنظمة لعلاقات العمل، وأجابا عن استفسارات المشاركين، مع توضيح الجوانب التطبيقية للقانون داخل المنشآت السياحية.

وأكد أكرم محمد سيد أحمد أن المديرية تواصل تنفيذ برامج التوعية العمالية بمختلف المنشآت، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعريف العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، ويسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.

وأضاف أن المديرية مستمرة في تنظيم الندوات واللقاءات التوعوية، مع التركيز على المنشآت السياحية، لنشر الوعي بأحكام قانون العمل الجديد، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يعزز استقرار علاقات العمل ويدعم جهود التنمية بمحافظة جنوب سيناء.



