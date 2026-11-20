حذّر مشغل النظام المستقل في نيويورك، المسؤول عن إدارة شبكة الكهرباء الرئيسية في الولاية ومراقبة موثوقيتها على المدى الطويل، من أن الولاية تتجه نحو أزمة كهرباء كبيرة، حيث تواجه شبكتها المتقادمة خطراً متزايداً لانقطاع التيار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

عجز متوقع على مستوى الولاية

ويتوقع أحدث تقييم للهيئة عجزاً أولياً على مستوى الولاية يبلغ حوالي 225 ميغاواط في عام 2033، ليرتفع إلى أكثر من 1850 ميجاواط بحلول عام 2036، ويمثل هذا التقرير المرة الأولى التي تتوقع فيها المنظمة حدوث نقص في الكهرباء يؤثر على الولاية بأكملها خلال فترة التخطيط التي تمتد لعشر سنوات.

مدينة نيويورك في خطر أبكر

وقد تواجه مدينة نيويورك ووادي هدسون السفلي مشاكل في وقت أقرب، حيث ستظهر فجوات في الإمدادات المحلية في وقت مبكر من عام 2032، ومن المتوقع أن يصل العجز في مدينة نيويورك إلى حوالي 400 ميجاواط في عام 2032، وأن ينمو إلى 1850 ميجاواط بحلول عام 2036.

وبدون مصادر طاقة جديدة وتحسينات للشبكة، قد يواجه السكان مشاكل متزايدة في موثوقية التيار الكهربائي، في حين تصبح الولاية تعتمد بشكل متزايد على استيراد الكهرباء من المناطق المجاورة وكندا.

فواتير مرتفعة تضغط على الأسر

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يعاني فيه سكان نيويورك بالفعل من بعض أعلى تكاليف الكهرباء في البلاد، حيث يدفعون في المتوسط حوالي 168 دولاراً شهرياً مقارنة بحوالي 158 دولاراً على مستوى البلاد.

وكانت أسعار الكهرباء في الولاية أعلى بنسبة 58% تقريباً من المتوسط الوطني في أغسطس 2026، مما زاد الضغط على ميزانيات الأسر.

محطات قديمة مهددة بالتوقف

وأحد الشواغل الرئيسية هو عمر محطات توليد الطاقة في الولاية، حيث من المتوقع أن يكون عمر ما يقرب من 4600 ميجاواط من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري الحالي أكثر من 70 عاماً بحلول عام 2036.

وحذرت الهيئة من أن المرافق القديمة أصبحت أكثر عرضة للإغلاقات غير المتوقعة، وأعطال المعدات، وفترات الصيانة الطويلة.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 2600 ميغاواط من قدرة التوليد قد تصبح غير متاحة بحلول عام 2036.

مراكز البيانات ترفع الطلب

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء مع دخول مراكز البيانات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة ومرافق التصنيع الجديدة حيز التشغيل.

ويتوقع التقرير الجديد زيادة في الطلب بنحو 2700 ميجاواط من تطورات جديدة كبيرة، بما في ذلك ما يقرب من 1700 ميغاواط من مراكز البيانات و1000 ميجاواط من التصنيع.

وتتطلب هذه المرافق كميات هائلة من الكهرباء لتشغيلها، حيث تقوم مراكز البيانات بتشغيل كل شيء بدءاً من الحوسبة السحابية وحتى أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.انقطاعات متكررة في المدينة

ويتم توصيل جزء كبير من الكهرباء في مدينة نيويورك بواسطة شركة "كون إديسون"، وهي واحدة من أكبر شركات الطاقة المملوكة للمستثمرين في البلاد، والتي تخدم ما يقرب من 3.7 مليون عميل في جميع أنحاء مدينة نيويورك ومقاطعة ويستشستر.

وعلى الرغم من سجلها القوي في الموثوقية بشكل عام، فقد واجهت الشركة العديد من الانقطاعات البارزة، بما في ذلك موجة البرد في فبراير 2026 التي تركت حوالي 1500 عميل في بروكلين بدون كهرباء، وحادثة مرتبطة بالحرارة في يوليو أجبرت على عمليات قطع مؤقتة لحوالي 9800 عميل في جنوب غرب كوينز.

أثر إغلاق "إنديان بوينت"وأدى إغلاق محطة "إنديان بوينت" للطاقة النووية في مقاطعة ويستشستر عام 2021 إلى إزالة ما يقرب من 2000 ميجاواط من قدرة التوليد من النظام.

وكان هذا المرفق مصدراً مهماً للكهرباء لمنطقة مدينة نيويورك، وقد أدى إغلاقه إلى تفاقم المخاوف بشأن كيفية استبدال الولاية للطاقة الموثوقة.

دعوة للتحرك الفوري

وقال زاك سميث، نائب الرئيس الأول لشركة NYISO، إن تحديات الموثوقية التي تواجهها الولاية لم تعد مشكلة بعيدة.وأضاف: "إن موارد التوليد والنقل الجديدة تستغرق سنوات للتخطيط لها والحصول على التراخيص اللازمة وبنائها، لذلك يجب معالجة احتياجات الموثوقية المحددة في هذا التقرير اليوم".

وتدعو المنظمة إلى مزيج من محطات توليد الطاقة الجديدة، وخطوط النقل المطورة، وتخزين الطاقة، وتدابير لخفض الطلب خلال فترات ذروة الاستهلاك.

رهان على الطاقة النووية

وفي الوقت نفسه، كانت الحاكمة كاثي هوتشول تضغط لتوسيع نطاق الطاقة النووية، وكشفت نيويورك يوم الأربعاء عن دراسة جديدة توضح كيف يمكن للولاية تطوير مفاعلات إضافية.

وقد حددت إدارتها هدفاً طموحاً يتمثل في إضافة خمسة جيجاواط من القدرة التوليدية النووية، وهو ما يكفي لتزويد ما يقرب من أربعة ملايين منزل بالطاقة، لكن المشاريع النووية معروفة بتكلفتها الباهظة وبطء إنجازها، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانها الوصول في الوقت المناسب لمعالجة النقص الوشيك.

وقد قدرت دراسة حكومية أن الوصول إلى هدف الخمسة غيغاواط قد يتطلب ما بين 15 مليار دولار و24 مليار دولار من الإعانات العامة، مع احتمال عدم تشغيل أول مفاعل حتى عام 2039.وسيترك ذلك فجوة كبيرة بين احتياجات الولاية الفورية من الكهرباء ووصول القدرة النووية الجديدة.

البناء وحده لا يكفي

كما حذرت الهيئة من أن مجرد بناء المزيد من محطات الطاقة لن يحل كل مشكلة، لا سيما في مدينة نيويورك، حيث يمكن أن تمنع اختناقات النقل وصول الكهرباء إلى المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها.

جدل على الإنترنت حول مراكز البيانات

وقد أثار التقرير جدلاً واسعاً على الإنترنت، حيث تساءل مستخدمو موقع "ريديت" عما إذا كان التوسع السريع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يجب أن يحظى بالأولوية على ترقية البنية التحتية اللازمة لتشغيلها.

وجادل أحد المعلقين، الذي حظي منشوره بأكثر من 1400 إعجاب، بأنه ينبغي إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بدفع تكاليف تحسينات الشبكة قبل منح الإذن ببناء مرافق جديدة، واقترح آخرون أنه ينبغي على مطوري مراكز البيانات إنشاء مزارع الرياح والطاقة الشمسية الخاصة بهم لتعويض الطلب الإضافي على الكهرباء.

وأثار آخرون مخاوف بشأن التلوث الناتج عن أنظمة الطاقة الاحتياطية، بينما سخر أحد المعلقين قائلاً إن الشركات ستلجأ ببساطة إلى استخدام مولدات الديزل بدون كاتمات صوت مناسبة.

ولم يقتصر الإحباط على شركات التكنولوجيا فحسب، بل ألقى بعض المستخدمين باللوم على سنوات من نقص الاستثمار في البنية التحتية الأساسية في جعل البلاد عرضة لأزمة كهرباء.

وبالنسبة لملايين سكان نيويورك، قد يصبح احتمال إبقاء الأنوار مضاءة قريباً أحد أكبر التحديات التي تواجه الولاية.

سلسلة أعطال تضرب الولايات المتحدة

ويأتي التحذير من انهيار شبكة الكهرباء في نيويورك بعد سلسلة من الأعطال التقنية الكبرى التي أثرت في شركات الطيران ومؤسسات أخرى في أنحاء الولايات المتحدة.

فقد توقفت جميع الرحلات الجوية على مستوى البلاد لساعات يوم الجمعة الماضي، إثر عطل واسع النطاق في الأنظمة، ما أدى إلى تأخير آلاف الرحلات وإلغاء عدد كبير منها. وعزت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية المشكلة إلى جهاز توجيه واحد في ولاية أركنساس.

وفي الوقت نفسه، تسبب عطل واسع النطاق الأسبوع الماضي في منتجات شركة مايكروسوفت في حرمان أشخاص حول العالم من الوصول إلى خدمات البريد الإلكتروني Outlook واجتماعات Teams.

ولا توجد مؤشرات على أن الأعطال التي طالت وكالة الأمن القومي أو إدارة الطيران الفيدرالية أو مايكروسوفت كانت ناجمة عن هجمات إلكترونية، لكنها تمثل أمثلة واضحة على الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها الأعطال التقنية إلى اضطراب الأسواق، وربما تهديد الأمن القومي.