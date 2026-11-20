اندلعت اشتباكات عنيفة في بيت شيمش في وقت متأخر من الليلة الماضية بعد أن حاولت الشرطة الإسرائيلية اعتقال مراهق متشدد، كان المتظاهرون يعتقدون في البداية أنه يتهرب من التجنيد العسكري.

لكن وفقًا لتقارير وسائل الإعلام العبرية، تم القبض على الشاب البالغ من العمر 16 عامًا وهو يقود سيارته بدون رخصة، ولم يكن لاعتقاله أي علاقة بالتجنيد العسكري.

وبحسب القناة الثانية عشرة، منع مئات المتظاهرين الشرطة من تنفيذ عملية الاعتقال ورشقوا الضباط بالحجارة.

في لقطات من مكان الحادث، يمكن رؤية أحد المتظاهرين وهو يلقي حاوية قمامة على سيارة شرطة، مما أدى إلى تحطيم نافذة السيارة.



وأطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل صوتية في محاولة لتفريق المظاهرة.

היינט אין בית שמש https://t.co/Hj56JC00DE — Hasidic (@hasidic_1) November 20, 2026



حافلة تدهس متظاهر حريدي



وانتشرت مقاطع فيديو، لحافلة إسرائيلية تدهس مستوطنا من الحريديم في مستوطنة بيت شيمش بالقدس المحتلة خلال تظاهرة احتجاجا على اعتقال فارين من التجنيد ورفضا للخدمة في جيش الاحتلال