تباشر النيابة العامة التحقيق مع عاطل، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة، واستغلال راغبي الشراء في النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بمحافظة القليوبية.

كواليس الواقعة

وكشفت التحريات أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، رصدت قيام المتهم بإدارة صفحة إلكترونية يعرض من خلالها بيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية.

وأضافت التحريات أنه عقب الفحص أمكن تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا العبور بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبتفتيش المتهم لم يعثر بحوزته على أي مواد مخدرة، وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على راغبي شراء المواد المخدرة، من خلال مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية إليه، ثم إغلاق هاتفه المحمول عقب الحصول على الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

