قررت جهات التحقيق حبس عاطلين، على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة دراجة نارية من أمام مسكن طالب بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من سرقة دراجته النارية حال توقفها أمام محل سكنه.

وبالفحص، تبين تلقي قسم شرطة المقطم بلاغًا من طالب، مقيم بدائرة القسم، بتاريخ 15 من الشهر الجاري، أفاد فيه بتضرره من سرقة دراجته النارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن الدراجة النارية المستولى عليها، وتم ضبطها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.