نفذت محافظة الإسماعيلية، البروفة النهائية لسيناريوهات إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، بمشاركة نحو ٣٠٠ معدة وآلية، وبحضور المهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، الذي تابع اصطفاف المعدات والآليات وسير فعاليات البروفة من خلال شاشات العرض بغرفة إدارة الأزمات والطوارئ بديوان عام المحافظة، للوقوف على مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة.



وتأتي البروفة في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث، ورفع كفاءة خطط المواجهة والتدخل السريع، والتأكد من استعداد جميع الأجهزة والقطاعات للتعامل مع الأحداث الطارئة والمحتملة، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع العميد حمدي هندي، مدير إدارة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والأزمات والكوارث، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة.

واستهدفت المحاكاة قياس كفاءة الأجهزة التنفيذية، واختبار سرعة الاستجابة والتدخل، ومدى فاعلية التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، وفق خطط محددة وآليات واضحة للتعامل مع الأزمات، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والسيطرة على الموقف والحد من الخسائر والتداعيات المحتملة.

وبدأت فعاليات البروفة بتحريك سيارات ومعدات الحماية المدنية للتعامل مع موقع الحدث، بالتزامن مع قيام إدارة المرور بفرض كردون مروري وتأمين المنطقة وتنظيم الحركة، فيما تولت سيارات الإسعاف نقل المصابين وتقديم الخدمات الطبية العاجلة.

وشاركت مديريتا التموين والتضامن الاجتماعي في توفير الإمدادات الغذائية وتجهيز أماكن الإيواء للمتضررين، كما شاركت شركة القناة لتوزيع الكهرباء في تأمين المرافق والتعامل مع الأعطال المحتملة، إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة، في تجربة ميدانية لاختبار سرعة الاستجابة وتوزيع المهام بين جميع الجهات.

وشهدت البروفة مشاركة نحو ٣٠٠ معدة وآلية تابعة للحماية المدنية والإسعاف وشركة الكهرباء ومديريات التموين والتضامن الاجتماعي وإدارة المرور، فضلًا عن معدات الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء، بما يتيح اختبار الإمكانات المتاحة ومدى قدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة للأزمات والكوارث.

كما تضمنت المحاكاة متابعة الموقف لحظيًا من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وسرعة تداول المعلومات والبلاغات، وتوحيد جهود وإمكانات الجهات المشاركة، بما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الصحيح، وتجنب تضارب الاختصاصات أو تأخر الاستجابة.

وتؤكد محافظة الإسماعيلية استمرار تنفيذ التدريبات والبروفات العملية لرفع كفاءة منظومة إدارة الأزمات، وتأهيل العناصر البشرية، واختبار المعدات والإمكانات المتاحة، والتأكد من قدرتها على العمل بكفاءة في الظروف الاستثنائية، بما يضمن حماية أرواح المواطنين، والحفاظ على المنشآت والمرافق الحيوية، والتعامل السريع والمنظم مع مختلف الطوارئ والكوارث.