تابع اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، نجاح مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية في يومها الثاني، والتي شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين على منافذ البيع والشوادر المقامة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، للاستفادة من التخفيضات التي تصل إلى ٣٠% على مختلف المنتجات الغذائية، خاصة الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات المعلنة، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها، مع استمرار توافر السلع وتنوعها بكميات مناسبة، والتشديد على المتابعة الميدانية للمنافذ والشوادر لضمان حصول المواطنين على منتجات جيدة بأسعار مخفضة، وتحقيق الهدف من المبادرة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

وتأتي المبادرة التي أطلقها محافظ الإسماعيلية في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، من خلال التوسع في إقامة منافذ البيع المباشر وتقليل حلقات التداول، بما يتيح وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وشهد اليوم الثاني إقبالًا ملحوظًا من الأسر على الشوادر والمنافذ، مع تنوع المعروض من المنتجات الغذائية وتوافر الخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والأسماك، بما أتاح للمواطنين فرصة شراء احتياجاتهم اليومية والاستفادة من التخفيضات المعلنة.

وامتد الإقبال إلى منافذ المبادرة بمدينة الإسماعيلية ومركزي التل الكبير والقصاصين الجديدة، حيث حرص المواطنون على الاستفادة من التخفيضات، وسط توافر كميات متنوعة من السلع التي تلبي احتياجات الأسرة، مع استمرار تقديم تخفيضات بنسبة ٣٠% على المنتجات المعروضة.

ومن جانبه، أكد محمد القماش، مستشار المحافظ للمبادرات والشؤون السياحية، أن المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا خلال يوميها الأول والثاني، مشيرًا إلى الحرص على توفير منتجات غذائية متنوعة وجيدة بأسعار مناسبة، مع استمرار متابعة المنافذ والشوادر للتأكد من جودة السلع وصلاحيتها وتوافرها بصورة منتظمة.

وأضاف أن المحافظة تستهدف التوسع في المبادرة وزيادة نطاق الاستفادة منها، مع الحفاظ على جودة المنتجات وتنوعها، وتقديمها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى ٣٠%، بما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن الأسر وتوفير احتياجاتها بأسعار مناسبة.