استقرت الجهات المعنية على تفاصيل توزيع تذاكر جماهير نادي الزمالك، خلال مواجهة الإفريقي التونسي المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت 28 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وحصلت جماهير الزمالك على 40 ألف تذكرة لحضور المباراة ومساندة الفريق الأبيض في مستهل مشواره بالبطولة القارية، بعدما وافقت الجهات الأمنية على حضور 42 ألف مشجع، بواقع 40 ألفًا لجماهير القلعة البيضاء، و2000 تذكرة لجماهير الإفريقي التونسي.

توزيع تذاكر الزمالك أمام الإفريقي التونسي

وجاء توزيع الـ40 ألف تذكرة المخصصة لجماهير الزمالك على مدرجات استاد القاهرة كالتالي:

الدرجة الثالثة يمين: 18 ألفًا و500 تذكرة.

الدرجة الثانية: 9 آلاف و500 تذكرة.

الدرجة الأولى العلوي يمين ويسار: 8 آلاف و300 تذكرة.

الدرجة الأولى يمين: 1500 تذكرة.

الدرجة الأولى شمال: 1200 تذكرة.

المقصورة: 1000 تذكرة.

2000 تذكرة لجماهير الإفريقي التونسي

وفي المقابل، تقرر تخصيص 2000 تذكرة لجماهير الإفريقي التونسي، على أن تتواجد في مدرجات الدرجة الثالثة شمال، مع تحديد أماكن منفصلة لجماهير الفريقين داخل استاد القاهرة، ضمن الترتيبات التنظيمية والأمنية للمباراة.

موعد مباراة الزمالك والإفريقي التونسي

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الإفريقي التونسي يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق انطلاقة قوية في مشواره الأفريقي، مستفيدًا من الدعم الجماهيري المنتظر، من أجل حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية.