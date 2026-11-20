لا تقتصر قراءة سورة الكهف على ساعات نهار يوم الجمعة، إذ يمتد وقت قراءتها ليشمل ليلة الجمعة أيضًا، وهو ما يتيح للمسلم تلاوتها بداية من غروب شمس يوم الخميس، ويستمر الوقت المتاح حتى غروب شمس الجمعة، وفق ما أوضحه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وأكد علي جمعة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، لما ورد في فضلها من أحاديث نبوية، مشيرًا إلى أن الفقهاء أجازوا قراءتها عقب غروب شمس الخميس، أي بعد أذان المغرب، باعتبار أن هذا التوقيت يمثل بداية ليلة الجمعة.

واستشهد جمعة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة، ومنها قوله: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء»، كما أشار إلى الحديث الوارد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم جمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق».

وأوضح أن الأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف تتعلق بيوم الجمعة أو ليلتها، ولذلك فإن من يقرأها بعد مغرب الخميس يكون قد قرأها في الوقت المشروع، ولا يشترط الانتظار حتى طلوع فجر الجمعة أو حلول النهار.

متى يبدأ وينتهي وقت قراءة سورة الكهف؟

يمتد وقت قراءة سورة الكهف، بحسب ما ذكره العلماء، من غروب شمس يوم الخميس وحتى غروب شمس يوم الجمعة، وبذلك تكون قراءتها متاحة طوال ليلة الجمعة ونهارها، سواء اختار المسلم تلاوتها بعد أذان المغرب يوم الخميس أو خلال يوم الجمعة.

وفي بيان وقت قراءتها، نقل العلماء عن المناوي قوله إن قراءة سورة الكهف مستحبة يوم الجمعة وكذلك ليلتها، مستندًا في ذلك إلى ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه.

كما أوضحت دار الإفتاء أن الوقت المخصص لقراءة سورة الكهف يبدأ من غروب شمس الخميس وينتهي بغروب شمس الجمعة، وهو ما يعني أن ليلة الجمعة تدخل ضمن الوقت الذي تُستحب فيه قراءة السورة، ولا يقتصر الأمر على ساعات النهار فقط.

وأكد الدكتور علي جمعة استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، استنادًا إلى الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضلها، موضحًا أن المسلم يستطيع اغتنام هذه الفضيلة في أي وقت خلال الفترة الممتدة من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وتحمل سورة الكهف فضائل وردت بشأنها أحاديث نبوية، من بينها ما يتعلق بالوقاية من فتنة المسيح الدجال، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ وقراءة عشر آيات من السورة، وجاء في الحديث: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال».

كما وردت أحاديث في فضل قراءة السورة كاملة يوم الجمعة، وما يترتب على ذلك من نور يمتد للمسلم، ومن بينها الحديث الذي يشير إلى أن من يقرأها يوم الجمعة يضيء له من النور ما بين الجمعتين.

وتبرز هذه الأحاديث فضل المداومة على قراءة سورة الكهف، سواء خلال ليلة الجمعة أو نهارها، مع الحرص على اغتنام الوقت الذي يبدأ من أذان المغرب يوم الخميس وينتهي مع غروب شمس الجمعة.