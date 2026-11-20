قررت جهات التحقيق حبس شخصين عاطلين على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمحاولة سرقة أسلاك كهربائية من داخل كابينة تابعة لإحدى شركات الاتصالات بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان أثناء محاولتهما سرقة أسلاك كهربائية من داخل كابينة اتصالات.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، إلا أن جهود البحث أسفرت عن تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، وبإرشادهما تم ضبط الحقيبة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما، اعترفا بمحاولة ارتكاب الواقعة بتاريخ 17 من الشهر الجاري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.