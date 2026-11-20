شارك اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أبناء دور الرعاية احتفالاتهم بأعياد الطفولة، خلال يوم ترفيهي نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط، بمشاركة دور الأيتام في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وحرص المحافظة على إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، وتعزيز الاهتمام برعايتهم ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، والدكتورة أماني الليثي رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية الاجتماعية، وكرم عبد الحفيظ وهاجر محروس نائبي رئيس الحي.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركة الأطفال احتفالاتهم والتواجد بينهم، مؤكدًا أن رعاية الأطفال، لا سيما أبناء دور الرعاية، تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن الاهتمام بهم لا يقتصر على توفير أوجه الرعاية الأساسية، بل يمتد إلى الدعم النفسي والاجتماعي، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية، بما يسهم في بناء شخصياتهم وتنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل يجسد الاهتمام بحقوق الطفل المصري، وحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توفير الرعاية والحماية اللازمة للأطفال، وتهيئة بيئة آمنة تضمن تنشئتهم بصورة سليمة، وتساعدهم على اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم، باعتبارهم جيل المستقبل وصناع التنمية.

وشهدت الفعاليات أجواء ترفيهية مبهجة، حرص خلالها المحافظ على التفاعل مع الأطفال ومشاركتهم لحظاتهم السعيدة، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم، والتقاط الصور التذكارية معهم، وسط مظاهر من الفرحة والسعادة التي ارتسمت على وجوههم.

وفي ختام الاحتفالية، أشاد محافظ أسيوط بحسن التنظيم والجهود المبذولة في إعداد اليوم الترفيهي، مثمنًا التعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي والجهات المشاركة، ومؤكدًا أهمية استمرار تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تستهدف دعم أبناء دور الرعاية وإدخال السعادة إلى نفوسهم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، وتوفير مختلف أوجه الاهتمام والرعاية لهم.