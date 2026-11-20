أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف حملات المتابعة الميدانية والمرور المفاجئ على المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية بمختلف مراكز المحافظة، للوقوف على مدى انتظام سير العمل، والتأكد من الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وتحقيق الانضباط الإداري، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي فتحي رئيس المركز، نفذت مرورًا ميدانيًا مفاجئًا على مقر الإدارة الصحية بصدفا، من خلال أحمد عبد المالك أحمد نائب رئيس المركز، يرافقه علي محمد أحمد مدير المتابعة الميدانية، لمتابعة انتظام العمل ورصد مدى الالتزام بالقواعد والضوابط الإدارية المنظمة للعمل.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المرور شمل مراجعة سجلات الحضور والانصراف وفحص منظومة البصمة، للتأكد من مطابقة بيانات إثبات الحضور والانصراف للواقع الفعلي، حيث أسفرت المتابعة عن رصد عدم تواجد 12 من العاملين بمقر عملهم أثناء المرور، وتم إثبات المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وفقًا للقواعد المنظمة.

وأضاف المحافظ أن أعمال المتابعة كشفت كذلك عن بعض الملاحظات مؤكدًا ضرورة سرعة تلافيها بما يتناسب مع طبيعة المنشأة الصحية ودورها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المرور المفاجئ والرقابة الميدانية على مختلف القطاعات الخدمية، وعدم التهاون مع أي تقصير أو مخالفات تمس الانضباط الوظيفي أو مستوى الأداء، مع متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتلافي الملاحظات التي يتم رصدها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الصالح العام.