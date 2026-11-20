شنت روسيا، فجر الجمعة، موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق في شمال شرق البلاد وغربها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في البنية التحتية الحيوية.

أضرار في جسور كييف

وقال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو إن الهجمات الروسية ألحقت أضراراً بجسرين في كييف.

وأضاف كليتشكو على تطبيق "تيليجرام": "نتيجة للهجوم الباليستي على العاصمة، تضرر جسر بوديلسكو-فوسكريسينسكي. حركة المرور من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى مغلقة عليه حالياً. كما تضرر جسر دارنيتسكي أيضاً".

وأشار إلى أن الجسر الجنوبي تعرض للضرب أيضاً، دون أن يحدد ما إذا كان قد تضرر أم لا.

قتلى وجرحى في العاصمة

وأعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف أن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت الإدارة على "تيليجرام": "للأسف، قُتل ثلاثة أشخاص في هجوم العدو على العاصمة.. كما أصيب شخصان بجروح"، مشيرة إلى الإبلاغ عن إصابة 15 شخصاً آخرين على الأقل.

كما أفادت الإدارة العسكرية بأن مبنى في منطقة أوبولون ومبنى آخر في منطقة بوديل قد اشتعلت فيهما النيران عقب الهجمات الروسية.

هجوم على مستشفى في خاركيف

وفي مدينة خاركيف شمال شرق البلاد، قال رئيس البلدية إيغور تيريكوف إن طائرة مسيّرة روسية ألحقت أضراراً بمستشفى.

وأضاف على "تيليجرام": "أصيب أربعة أشخاص بجروح، وتهشمت أكثر من 50 نافذة".

كما أفاد تيريكوف بوقوع حريق في مجمع سكني في منطقة شيفشينكيفسكي بالمدينة عقب هجوم.

انقطاعات طارئة للكهرباء في لفيف

وفي مدينة لفيف غرب أوكرانيا، أعلن مسؤول محلي عن فرض انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي، في أعقاب الهجمات.

موسكو: استهدفنا منشآت عسكرية وطاقة ونقل

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت منشآت الصناعات الدفاعية، فضلاً عن البنية التحتية للطاقة والنقل، في عدة مناطق بما في ذلك العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضافت الوزارة أن منشآت البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا والسفن البحرية المستخدمة لأغراض عسكرية أوكرانية قد تضررت أيضاً.

بولندا تتحقق من انتهاك محتمل لمجالها الجوي

وفي تطور متصل، أعلنت قيادة العمليات للقوات المسلحة البولندية أن الجيش البولندي يتحقق من سجلات نظام الرادار فيما يتعلق بانتهاك مشتبه به للمجال الجوي البولندي.

وأعلنت وكالة خدمات الملاحة الجوية البولندية (PANSA) أن مطار رزيسزو البولندي علّق عمليات الطيران بسبب تفعيل طائرات عسكرية.

وقال الجيش البولندي في منشور اليوم الجمعة إن القوات الجوية البولندية تقوم بعمليات وقائية تتعلق بالهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا.