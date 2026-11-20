علق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على استدلال بعض منكري التوسل بالأنبياء والصالحين بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3].

وتابع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في منشور على فيس بوك: وقاسوا حال المتوسلين بالأنبياء والصالحين على حال المشركين المذكورين في الآية، وهو قياس فاسد؛ لوجود فارق بين الحالتين.

وذكر المجلس أن المشركين: عبدوا غير الله تعالى، واتخذوا معه آلهة، وجعلوا عبادتهم لها وسيلةً للتقرب إلى الله.

وأوضح أن المتوسلين: مسلمون موحِّدون، يشهدون أن لا إله إلا الله، ويفردون الله تعالى بالوحدانية والعبادة، ولا يعبدون النبيَّ أو الوليَّ، وإنما يتوسلون به في دعائهم لله تعالى.

فشتان بين من يعبد غير الله، ومن يعبد الله وحده ويتوسل إليه بنبيٍّ أو وليٍّ.

وأشار إلى أن تنزيلَ الآيات التي نزلَتْ في المشركين على المسلمين الموحِّدين هو من فعل الخوارجِ، والعياذُ بالله تعالى.

