هل التوسل بالنبي جائز شرعا؟.. أمين الإفتاء يوضح

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى أمر مشروع، مستشهدًا بقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ»، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بابتغاء الوسيلة إليه، وأن من أعظم الوسائل إلى الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أمين الإفتاء: الله سبحانه وتعالى أمر عباده بابتغاء الوسيلة إليه

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن من صور التوسل ما ورد في الرواية المنسوبة إلى سيدنا آدم عليه السلام، حين دعا الله سبحانه وتعالى قائلًا: «أسألك بحق محمد أن تغفر لي»، مشيرًا إلى أن الرواية تتضمن أن آدم عرف مكانة النبي بعدما رأى اسمه مقرونًا باسم الله على العرش.

وأشار الشيخ أحمد وسام إلى قول الله تعالى: «وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا»، موضحًا أن الآية تشير إلى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستغفار للمؤمنين.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن قول المسلم: «يا سيدي يا رسول الله، استغفر لي» يأتي في سياق اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، وطلب الاستغفار منه، مؤكدًا أن المقصود هو التوسل إلى الله برسوله صلى الله عليه وسلم.