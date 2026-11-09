دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر جمادى الآخرة

تتجه الأنظار اليوم إلى إعلان دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجريًا، مساء اليوم الاثنين، إذ تتولى اللجان الشرعية والعلمية التابعة للدار رصد الهلال من مواقع متفرقة في أنحاء الجمهورية، على أن يُعلن القرار الرسمي عقب صلاة المغرب، لتحديد موعد انطلاق الشهر الهجري الجديد.

تفاصيل الحسابات الفلكية

ويتزامن استطلاع الهلال مع إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، تفاصيل الحسابات الفلكية المتعلقة بميلاد هلال شهر جمادى الآخرة، والتي أعدها فريق الباحثين بمعمل أبحاث الشمس، برئاسة الدكتورة منار عبادي، وتحت إشراف الدكتور محمد صميدة الشاهد، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء.

وأوضح المعهد، وفقًا للحسابات الفلكية، أن هلال شهر جمادى الآخرة يولد صباح يوم الرؤية، مشيرًا إلى اختلاف توقيت غروب القمر عن غروب الشمس بين العواصم والمدن العربية والإسلامية، وكذلك عدد من المدن الإفريقية.

وأضافت الحسابات أن القمر يغرب قبل غروب الشمس في العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقة واحدة و20 دقيقة، باستثناء مدينة جاكرتا، التي يتزامن فيها غروب القمر مع غروب الشمس.

وفي المقابل، يغرب القمر بعد غروب الشمس في عدد من المدن الإفريقية، إذ يتأخر غروبه عن الشمس بنحو 6 دقائق في داكار بالسنغال، و3 دقائق في نواكشوط بموريتانيا، و5 دقائق في مقديشو بالصومال، و7 دقائق في لاجوس بجنوب نيجيريا.

وبحسب الحسابات الفلكية التي أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026 سيكون المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريًا، فيما توافق غرة شهر جمادى الآخرة فلكيًا يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026.

ورغم تحديد الموعد المتوقع لبداية الشهر وفقًا للحسابات الفلكية، تظل الرؤية الشرعية التي تجريها دار الإفتاء المصرية من خلال لجانها المختصة هي الفيصل في إعلان بداية الشهر الهجري، إذ تصدر الدار بيانها الرسمي عقب استطلاع الهلال، لتحديد الموعد الشرعي المعتمد لبداية شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجريًا.