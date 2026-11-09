جامعة عين شمس تواصل إجراء جراحات القلب المعقدة للأطفال.. 10 جراحات دقيقة خلال يومين وفحوصات طبية لـ45 حالة بينهم أطفال من غزة والسودان

في إنجاز طبي وإنساني يعكس تميز الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة عين شمس وامتداد دورها في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة للفئات الأكثر احتياجًا، واصلت أكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس، لليوم الثاني على التوالي، إجراء سلسلة من جراحات القلب المعقدة للأطفال، بالتعاون مع فريق طبي متخصص من مستشفى ألدر هاي الإنجليزي (Alder Hey Children's Hospital)، وبمشاركة نخبة من أطباء وحدة جراحة قلب الأطفال.

وتأتي هذه الجراحات تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز التعاون الطبي الدولي، وتبادل الخبرات، وتوفير أحدث سبل العلاج للحالات الحرجة والمعقدة.

وشهد اليوم الأول إجراء خمس جراحات قلب دقيقة، من بينها جراحتان لطفلين من السودان، فيما تواصلت الجهود الطبية خلال اليوم الثاني بإجراء خمس جراحات أخرى، شملت طفلين من قطاع غزة، ليصل إجمالي العمليات الجراحية إلى عشر حالات خلال يومين، في نموذج يجسد الدور الطبي والإنساني لمستشفيات جامعة عين شمس في تقديم الرعاية المتخصصة دون تمييز.

وامتدت أعمال الفريق الطبي إلى إجراء المناظرات والفحوصات التشخيصية باستخدام الموجات الصوتية على القلب (الإيكو) لـ45 طفلًا على مدار اليومين، بواقع 25 طفلًا في اليوم الأول و20 طفلًا في اليوم الثاني، وذلك بمشاركة الفريقين المصري والإنجليزي، لتقييم الحالات وتحديد احتياجاتها العلاجية ووضع الخطط الطبية المناسبة.

وتُعد هذه الزيارة الثالثة ضمن مسيرة التعاون والشراكة بين وحدة جراحة قلب الأطفال بأكاديمية القلب ومستشفى ألدر هاي الإنجليزي، والتي تستهدف إجراء التدخلات الجراحية الدقيقة للحالات الحرجة والمعقدة، وتقديم الدعم الطبي للأطفال من المواطنين واللاجئين غير القادرين، من خلال تكامل الخبرات الطبية المصرية والإنجليزية.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أشرف عبد الحميد الميداني، رئيس وحدة جراحة قلب الأطفال، أن المؤشرات الأولية للحالات التي خضعت للجراحات مطمئنة، مشيرًا إلى أن الأطفال يشهدون تحسنًا في المراحل الأولى التالية للتدخل الجراحي، وهو ما يعكس كفاءة التنسيق والتكامل بين الفريقين الطبيين المصري والإنجليزي.

وتؤكد هذه الشراكة مكانة مستشفيات جامعة عين شمس كمركز طبي وتعليمي رائد، وحرصها على توظيف خبراتها وإمكاناتها في إنقاذ حياة الأطفال، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الطبية الدولية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويمنح الأمل لمرضى القلب من الأطفال.