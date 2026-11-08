أحمد حسن يكشف تغييرات في قائمة منتخب مصر وعودة محمد الشناوي

كشف أحمد حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وجود تغييرات في قائمة منتخب مصر استعدادًا لمباراتي مالاوي، مشيرًا إلى عودة محمد الشناوي إلى حسابات المنتخب خلال الفترة المقبلة.



منتخب مصر

وتأتي هذه التغييرات في إطار استعدادات الجهاز الفني للمنتخب لخوض المواجهتين، وسط ترقب للإعلان عن الأسماء التي ستشهدها القائمة الجديدة.

ومن المنتظر أن تشهد القائمة تغييرات في بعض المراكز، مع عودة الشناوي بعد غيابه عن المعسكر السابق، في ظل استعداد المنتخب لخوض مباراتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027