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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر: عودة محمد الشناوي لقائمة منتخب مصر مع علي ماهر

محمد الشناوي
محمد الشناوي
عبدالله هشام

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن عودة محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لحسابات منتخب مصر مع علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، خلال المعسكر المقبل.

وقال المصدر إن الشناوي سينضم لقائمة منتخب مصر في المعسكر القادم، في صفحة جديدة مع المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بجوار المهدي سليمان ومصطفى شوبير.

وأضاف: “خرج إمام عاشور من حسابات علي ماهر فى قائمة منتخب مصر لمباراتي مالاوي بسبب عدم مشاركته فى مباريات الأهلي الأخيرة وتذبذب أدائه منذ بداية الموسم الحالي”.

كواليس تعيين علي ماهر مدربا لمنتخب مصر

وكشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل وكواليس اختيار علي ماهر لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للجهاز الفني السابق، كما تحدث عن أسماء المدربين الذين دخلوا دائرة الترشيحات، وحقيقة موقف محمد صلاح، قائد الفراعنة، من التغييرات الأخيرة داخل المنتخب.

وقال أبو زهرة، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، إن علي ماهر يستحق الحصول على فرصة قيادة منتخب مصر، بعدما قدم مستويات مميزة وأعمالًا ناجحة خلال مشواره التدريبي في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الاتحاد يأمل في تحقيق المدير الفني الجديد نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن قرار رحيل الجهاز الفني السابق لم يكن تقليلًا من قيمة العمل الذي قدمه أفراده، مشيرًا إلى أن الظروف التي مر بها المجتمع المصري كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء اتخاذ قرار إنهاء المهمة.

وكشف أبو زهرة أن قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب مصر شهدت وجود ثلاثة أسماء، هي حسام البدري ومؤمن سليمان وحسين عبد اللطيف، قبل الاستقرار في النهاية على اختيار علي ماهر لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المدير الفني الجديد تمسك باختيار أفراد جهازه المعاون بنفسه، وهو ما وافق عليه الاتحاد، لافتًا إلى أن المفاوضات الأولية لم تشهد مناقشة التفاصيل المالية أو مدة التعاقد.

وأشار إلى أن الاتحاد كلف خالد الدرندلي وطارق أبو العينين بالتفاوض مع علي ماهر بشأن المقابل المالي ومدة العقد، إلى جانب الاتفاق على الأهداف المطلوبة منه، في ظل الاستعدادات الجارية لتحديد قائمة المنتخب لمواجهتي مالاوي.

محمد الشناوي الأهلي منتخب مصر علي ماهر المهدي سليمان

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