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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلاف بين أبوريدة وحسام حسن بسبب الشناوي.. والقرار النهائي خلال ساعات

ابوريدة
ابوريدة
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود اختلاف في وجهات النظر بين هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن انضمام محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، إلى قائمة الفراعنة خلال المعسكر المقبل.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هاني أبوريدة يرغب في تواجد محمد الشناوي ضمن قائمة المنتخب الوطني، خاصة بعد حالة الجدل التي أثيرت عقب تصريحات حسام حسن بشأن الحارس، مشيرًا إلى أن رئيس اتحاد الكرة سبق أن أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله تقديره للشناوي وأهمية دوره مع المنتخب.

في المقابل، أشار إلى أن حسام حسن لا يميل إلى ضم حارس الأهلي في الوقت الحالي، بسبب قلة مشاركاته خلال الفترة الماضية، إذ لم يشارك سوى في مواجهتي كيتارا الأوغندي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب مشاركته المرتقبة أمام السكة الحديد.

وأضاف أن هناك ضغوطًا مستمرة من هاني أبوريدة من أجل استدعاء الشناوي، لافتًا إلى أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر، يميل أيضًا إلى وجود حارس الأهلي ضمن المعسكر المقبل.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن موقف محمد الشناوي لا يزال محل نقاش بين الأطراف المعنية، على أن تكشف الساعات المقبلة القرار النهائي بشأن انضمامه إلى قائمة المنتخب، وما إذا كان حسام حسن سيستجيب لرغبة رئيس اتحاد الكرة وموقف قائد الفراعنة، أم سيواصل التمسك بوجهة نظره الفنية.

هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لمنتخب مصر المدير الفني وحسام حسن الأهلي محمد الشناوي المنتخب الوطني تصريحات حسام حسن السكة الحديد

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