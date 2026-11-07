قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد عبدالجليل: كنت أتمنى رحيل حسام حسن عن منتخب مصر من الباب الكبير
تصعيد عسكري.. الجيش الإسرائيلي يُنفّذ تفجيرًا ضخمًا في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان
زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ
باسم مرسي يوجّه رسالة إلى هاني أبو ريدة بعد اختيار علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر
كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض
خسر أحد أبرز داعميه | بعد ثقة حسام حسن.. حمزة عبد الكريم أمام تحدٍ جديد مع علي ماهر
موعد مرتبات نوفمبر.. هل يحصل كل معلم على 4000 جنيه زيادة بعد قرار رئيس الوزراء؟
كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور
حصاد حسام حسن مع منتخب مصر.. 36 مباراة تكشف أرقام الفراعنة بين الانتصارات والتعثرات
إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل
الجيش الأمريكي يستهدف سفينة في خليج عُمان.. واستهداف ناقلة نفطية قرب سواحل الإمارات
بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. تحرّك برلماني لمُواجهة انتشار الكلاب ومطالب بإيوائها في شلاتر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع المدني بغزة: سجلنا غرق مخيمات بأكملها في جميع مناطق القطاع فجر اليوم

غزة
غزة
إلهام عبد العزيز

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة تلقيه أكثر من 1500 نداء استغاثة من عائلات فلسطينية تضررت خيامها ومراكز إيوائها في مختلف محافظات القطاع، منذ بدء تأثير المنخفض الجوي، محذراً من تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل غرق مخيمات نزوح بأكملها ونقص الإمكانات اللازمة للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية.

غرق الخيام في غزة

وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي اليوم السبت، إنه سجل غرق مخيمات بأكملها في مختلف مناطق ومدن قطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدها القطاع.

وأوضح أن آلاف النازحين، وبينهم أطفال ونساء، يواجهون خطر الغرق داخل أماكن إيوائهم، في وقت تجرف فيه مياه الأمطار خيامهم، رغم المناشدات والنداءات الإنسانية المتكررة التي أطلقها الجهاز قبل وصول المنخفض، للتحذير من التداعيات الخطيرة المتوقعة.

وأضاف أن حجم الكارثة يفوق قدرته على الاستجابة بمفرده، في ظل النقص الحاد في الإمكانات والمعدات والآليات اللازمة لسحب مياه الأمطار من المناطق التي تشهد تجمعات مائية واسعة.

وأكد أن مواجهة تداعيات المنخفض الجوي تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات المحلية والدولية، وتوفير الدعم العاجل من المعدات والآليات والوقود والمواد الإغاثية، لتمكين الطواقم المختصة من الاستجابة لنداءات المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

وشدد الدفاع المدني على أن الأولوية العاجلة تتمثل في حماية أرواح المواطنين، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، ومنع تحول المنخفض الجوي إلى كارثة إنسانية جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعيشها سكان القطاع.

وفي السياق، غمرت مياه الأمطار مئات خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، السبت، مع تأثر القطاع بالمنخفض الجوي وهطول الأمطار الغزيرة، ما فاقم أوضاع العائلات التي تعيش في خيام مهترئة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية والإيواء.

وتتجدد معاناة النازحين مع كل منخفض جوي، في ظل استمرار اضطرار آلاف العائلات إلى الإقامة في خيام مؤقتة ومتهالكة، لا توفر الحماية من الأمطار والرياح والبرد، ما يجعل فصل الشتاء تهديداً إضافياً لحياة الأطفال والمرضى وكبار السن.

غزة خيام اللاجئين المياه تغرق الخيام الحرب على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

بريطانيا ـ أرشيفية

السماء السوداء.. سيناريو مرعب تستعد له بريطانيا: 72 ساعة بلا كهرباء أو مياه أو اتصالات

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

ترشيحاتنا

مرتبات

خلال 17 يوما.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

سعر الذهب

طلع 5 جنيهات.. الذهب في الصاغة الآن

قائمة أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة

كليوباترا بكام؟! وميريت الأعلى سعراً.. تعرف على أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة اليوم

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد