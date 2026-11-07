أمريكا تعلن القنصل اللبناني في ميشيجان شخصاً غير مرغوب فيه.. ما السبب؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اعتبار إبراهيم شرارة، القنصل العام اللبناني في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان، شخصاً غير مرغوب فيه، على خلفية منشورات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القنصل العام اللبناني في ميشيجان

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية بأن القرار جاء بسبب منشورات للقنصل اللبناني على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان شرارة قد كتب في حسابه على منصة «إكس»، في 23 أكتوبر 2021، تزامناً مع ذكرى الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر مشاة البحرية الأمريكية في بيروت: «المقاومة البطولية في مواجهة الاحتلال العسكري الأمريكي في بيروت.



وأشاد أكبر دبلوماسي لبناني في مدينة ديترويت، والذي شارك قبل أيام في حفل للجالية العربية الأمريكية لدعم عبدالرحمن السيد وعدد من المرشحين الديمقراطيين الآخرين، بالهجوم الانتحاري الذي نفذه حزب الله عام 1983 على مقر قوات مشاة البحرية الأمريكية، وأسفر عن مقتل 241 من أفراد القوات الأمريكية، وذلك وفقًا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي كشف عنها موقع واشنطن فري بيكون.



ويشغل إبراهيم شرارة منصب القنصل العام للبنان في ديترويت، وهو منصب مهم نظرًا لوجود جالية لبنانية كبيرة في منطقة ديترويت.

وكتب شرارة في 23 نوفمبر 2021، في ذكرى تفجير مقر مشاة البحرية، أن المقاومة البطولية أنهت الاحتلال العسكري الأمريكي للبنان بضربة واحدة.



ويُعتقد أن حزب الله كان وراء الهجوم، الذي نفذه انتحاريان وأسفر عن مقتل 241 من أفراد مشاة البحرية الأمريكية، و58 جنديًا فرنسيًا، و6 مدنيين في منشآت عسكرية بالعاصمة اللبنانية بيروت.



وكتب شرارة: من ثكنات مشاة البحرية في بيروت إلى قاعدة التنف... سنرفض المحتل ونهزمه، في إشارة إلى هجوم بطائرات مسيرة نُسب إلى إيران وحزب الله واستهدف جنودًا أمريكيين في قاعدة التنف بسوريا عام 2021.