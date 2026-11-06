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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ظاهرة مناخية خطيرة تهدد الطقس وتكشف سيناريوهات صادمة لمصر.. ما القصة؟

ظاهرة النينيو
ظاهرة النينيو
أحمد أيمن

تتزايد المخاوف العالمية من تداعيات ظاهرة «السوبر نينيو»، التي تعد واحدة من أبرز الظواهر المناخية القادرة على إحداث اضطرابات واسعة في أنماط الطقس، وسط توقعات باستمرار تأثيرات النينيو خلال شتاء 2026-2027، واحتمالات وصولها إلى مستويات شديدة القوة مع نهاية العام الجاري.

وتثير هذه الظاهرة تساؤلات عديدة بشأن مستقبل الطقس في مختلف دول العالم، خاصة مع تزايد معدلات الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وما قد يصاحبها من موجات حر وجفاف وأمطار غزيرة وفيضانات في مناطق متفرقة.

ما هي ظاهرة السوبر نينيو؟

تحدث ظاهرة النينيو نتيجة ارتفاع غير معتاد في درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي، خصوصًا في مناطقه الوسطى والشرقية، وهو ما يؤدي إلى تغييرات في حركة الغلاف الجوي وتوزيع درجات الحرارة والرطوبة على مستوى العالم.

أما مصطلح «السوبر نينيو»، فيستخدم لوصف الحالات شديدة القوة من الظاهرة، رغم أنه ليس تصنيفًا علميًا رسميًا معتمدًا لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التي تستخدم مستويات مختلفة لتحديد قوة النينيو، بداية من الضعيفة وصولًا إلى القوية جدًا.

كيف تهدد الظاهرة الطقس حول العالم؟

تكمن خطورة النينيو في قدرتها على تغيير أنماط الطقس المعتادة، إذ يمكن أن تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بمناطق معينة، بينما تشهد مناطق أخرى أمطارًا غزيرة أو موجات جفاف غير معتادة.

كما قد تؤثر في مسارات التيارات الهوائية والمنخفضات الجوية، بما ينعكس على مواسم الأمطار ودرجات الحرارة، فضلًا عن احتمالات زيادة الضغوط على قطاعات الزراعة والطاقة والموارد المائية.

وتزداد المخاوف عندما تتزامن الظاهرة مع الاحترار العالمي، الأمر الذي قد يرفع احتمالات تسجيل درجات حرارة مرتفعة في مناطق مختلفة.

هل تتعرض مصر لموجات طقس عنيفة؟

وفيما يتعلق بمصر، فإن تأثير النينيو لا يكون مباشرًا في الأساس، نظرًا لموقعها الجغرافي، لكن بعض التغيرات المناخية العالمية قد تنعكس بصورة غير مباشرة على أنماط الطقس المحلية.

وقد تظهر هذه التأثيرات في اختلاف توقيت الأمطار وكمياتها، أو تغير فرص تعرض بعض المناطق لحالات من عدم الاستقرار الجوي، خصوصًا السواحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق البحر الأحمر.

ومع ذلك، لا تعني النينيو بالضرورة زيادة الأمطار أو حدوث سيول في مصر، إذ يرتبط ذلك بتداخل عوامل جوية أخرى، من بينها حالة البحر المتوسط والمنخفضات الجوية وحركة التيارات النفاثة.

وتشير التوقعات المناخية إلى ضرورة متابعة تطورات الظاهرة خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع احتمالات استمرارها خلال شتاء 2026-2027.

ويظل التنبؤ بتفاصيل الطقس في مصر مرتبطًا بالتحديثات الدورية لهيئة الأرصاد الجوية، إذ لا يمكن اعتبار قوة النينيو وحدها مؤشرًا مؤكدًا على وقوع عواصف أو سيول.

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