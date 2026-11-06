الأسهم الأوروبية تفتتح على تراجع شديد مع امتداد موجة البيع إلى الأسواق العالمية

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انخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.26% خلال التعاملات المبكرة ، اليوم الجمعة ، متأثراً بالخسائر الحادة التي شهدتها أسواق آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب موجة البيع التي اجتاحت "وول ستريت" خلال تعاملات أمس.

وشملت التراجعات جميع القطاعات الأوروبية، حيث انخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.8%، مسجلة أحد أقل التراجعات بين القطاعات.

كما تصدرت أسهم شركات الإعلام الخسائر بتراجعها بنسبة 2.4%، تلتها أسهم قطاع الرعاية الصحية التي هبطت بنسبة 2.2%، وسط استمرار الضغوط البيعية وانتقال موجة التراجع بين الأسواق العالمية.