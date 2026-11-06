رحيل مدرب مصري عن الدوري الأردني رسميا

أعلن النادي الفيصلي الأردني اليوم الجمعة، انتهاء مشوار المدير الفني طارق مصطفى مع الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب الكادر الفني المعاون له المكون من أمير محمد وعصام أحمد، موجها لهم الشكر والتقدير على الجهود التي بذلوها خلال فترة عملهم مع الفريق، والتي شهدت تحقيق لقب كأس السوبر الأردني، ومتمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم التدريبية المقبلة.

وفي إطار إعادة تشكيل الجهاز الفني، أعلنت اللجنة المؤقتة للنادي إتمام إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي جواو موتا لتولي مهمة المدير الفني للفريق، فيما تم تعيين الكابتن حسونة الشيخ مدرباً عاماً، استعداداً لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقرر النادي الإبقاء على عامر شفيع مدرباً لحراس المرمى، وإياد علوان محللاً للأداء، وإبراهيم المنفلوطي مدرباً للياقة البدنية، فيما سيستكمل تشكيل الجهاز الفني بالتعاقد مع مدرب مساعد للمدير الفني خلال الفترة المقبلة.