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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إيجوث تحقق 2.8 مليار جنيه صافي ربح خلال العام المالي 2025-2026

شعار القابضة للسياحة
شعار القابضة للسياحة
علياء فوزى

انتهت الشركة القابضة للسياحة والفنادق (HOTAC) من أعمال الجمعيات العامة لشركاتها التابعة لاعتماد ميزانيات العام المالي 2025-2026، برئاسة محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة، وبحضور عمرو عطيه، العضو المنتدب التنفيذي. 

وجاءت الجمعية العامة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) في ختام أعمال الجمعيات، وقد اعتمدت نتائج العام المالي بإجمالي إيرادات بلغ 4.4 مليار جنيه وصافي ربح 2.8 مليار جنيه.

الفنادق التاريخية

وتضم محفظة "إيجوث" عددًا من الفنادق التاريخية والمعاصرة، إلى جانب أراضٍ ومبانٍ استثمارية، وتدير خمسة معاهد فندقية تعليمية، وتواصل العمل في تنفيذ مشروعاتها التطويرية وتحديث منشآتها الفندقية وإضافة توسعات جديدة، ومن بين هذه المشروعات تطوير فندق شبرد التاريخي بجاردن سيتي على كورنيش النيل بعلامة "ماندرين أورينتال" العالمية، وإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة تحت علامة "تاج" الهندية العالمية في أول دخول لها إلى السوق المصرية، وفندق فورسيزونز الأقصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتضمن المشروعات امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي، وتطوير فندقي ريتاك في دهب والعريش، وفندق "جيت بيتش" بالعين السخنة، فضلًا عن استغلال مبنى قصر القطن بالإسكندرية وبرج مصر للسياحة بالعباسية في أنشطة فندقية وتجارية وإدارية، بما يحقق أقصى استفادة من هذه الأصول.

كانت القابضة قد عقدت خلال الأيام الماضية الجمعيات العامة لباقي شركاتها التابعة، التي سجلت نموًا في الإيرادات وصافي الأرباح، بما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي في المجالين السياحي والفندقي. 

ومن بين النتائج المعتمدة للعام المالي 2025-2026، حققت شركة مصر للسياحة إجمالي إيرادات بلغت 2,3 مليار جنيه وصافي ربح 426,4 مليون جنيه، فيما سجلت شركة مصر للفنادق إيرادات بقيمة 1,9 مليار جنيه وصافي ربح 1,3 مليار جنيه، وبلغت إيرادات شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية نحو 572 مليون جنيه بصافي ربح نحو 212 مليون جنيه، بينما حققت شركة مصر للصوت والضوء إيرادات بلغت 221,2 مليون جنيه وصافي ربح 81,7 مليون جنيه، وحققت الشركة التجارية للأخشاب (فاباس) إيرادات بلغت 606,7 مليون جنيه وصافي ربح 44,3 مليون جنيه، كما سجلت شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو – بنزايون) إيرادات بلغت 420,1 مليون جنيه وصافي ربح 23,2 مليون جنيه، وبلغت إيرادات شركتي صيدناوي وبيع المصنوعات وعمر أفندي 280,1 مليون جنيه و312,9 مليون جنيه على التوالي.

وأكد محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن القابضة تواصل جهودها لتعزيز كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وفق استراتيجية استثمارية متكاملة لتطوير المشروعات السياحية والفندقية والخدمية في مختلف المحافظات، بما يدعم تعزيز الطاقات الفندقية في مصر ويرسخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية، ويتسق مع توجه الدولة نحو مزيد من الاستثمار في مقوماتها السياحية.

وأوضح عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، أن القابضة تمضي في تنفيذ خطة تقوم على تطوير الفنادق التاريخية والمعاصرة، واستثمار الأراضي والمباني المتميزة لتعزيز محفظة الأصول وإضافة توسعات جديدة، والتعاون مع علامات فندقية عالمية ومستثمرين من القطاع الخاص، بالتوازي مع التحول الرقمي وتطبيق معايير الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، بما يستهدف رفع تنافسية المنتج السياحي المصري وتحقيق نمو مستدام في إيرادات الشركات وأرباحها.

القابضة للسياحة إيجوث فورسيزونز الأقصر القطاع الخاص تطوير فندق شبرد التاريخي

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