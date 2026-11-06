أحمد زاهر يدعم أشرف زكي: أنت الأب والأخ والصديق.. وكل الدعم والثقة والتقدير لك

حرص الفنان أحمد زاهر على توجيه رسالة دعم ومسانده للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدًا وقوفه إلى جانبه قلبًا وقالبًا، ومشيدًا بدوره الكبير وجهوده المتواصلة في خدمة أعضاء النقابة.

ونشر أحمد زاهر صورة تجمعه بالدكتور أشرف زكي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلًا: "أنا معاك يا دكتور أشرف قلبًا وقالبًا ولحد آخر العمر، أنت الأب والأخ والصديق والحبيب".

وأضاف زاهر: "كنت ولا تزال لا تنام علشان تخدم أعضاء النقابة، الصغير قبل الكبير.. كل الدعم والثقة والتقدير لك ولمجهودك الذي لا يقدر، للأسف بس إحنا مقدرينه".

وتأتي رسالة أحمد زاهر في إطار موجة الدعم الكبيرة التي يتلقاها نقيب المهن التمثيلية من نجوم الوسط الفني، تقديرًا لمواقفه الإنسانية ومساندته الدائمة لزملائه.