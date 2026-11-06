وداعا حبيبة الملايين.. آودي تلغي إنتاج A8 بعد 32 عاما

كشفت شركة «آودي» الألمانية رسمياً عن إيقاف إنتاج سيارة السيدان الفاخرة «آودي A8» في مصنعها الرئيسي بمدينة نكارزولم الألمانية، لتنهي مسيرة حافلة استمرت 32 عامًا نافست خلالها العلامة في الفئة العليا.

ويأتي هذا القرار وسط غياب خطة معلنة لبديل مباشر أو جيل جديد قادم في الوقت الراهن، مِمَّا يُشير إلى تحول ملموس في استراتيجية الصانع الألماني تجاه الفئات الفاخرة.

تراجع الطلب وتغير التفضيلات نحو السيارات الرياضية الفاخرة

يعود قرار إيقاف الإنتاج إلى تراجع المبيعات العالمية لسيارات السيدان الفاخرة ذات الحجم الكامل، لصالح السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الفاخرة والمكافئة لها في المساحات والتجهيزات الرقمية.

وقد توقفت الشركة بالفعل عن استقبال الطلبات الجديدة لطراز «A8» في السوق المحلية الألمانية منذ شهر فبراير الماضي، مع اكتفاء الموزعين ببيع المخزون المتاح، في حين تواصل عرض كميات محدودة في السوق الأمريكية ضمن موديلات 2027 قبل التوقف التام.

تحويل خطوط الإنتاج والآفاق المستقبلية للطراز

أعادت «آودي» توجيه خطوط الإنتاج والمساحات المخصصة لطراز «A8» في مصنع نكارزولم لتجميع الفئات الجديدة من طرازات «آودي A5» بنسختيها السيدان و«أفانت».

وتشير التقارير الهندسية الصادرة داخل مجموعة «فولكس واجن» إلى احتمال إعادة إحياء اسم «A8» بحلول عام 2030 كطراز كهربائي بالكامل، قد يتشارك المنصة الهيكلية المستقبلية مع الجيل القادم من طراز «بورش باناميرا»، مما يضمن للشركة الاستفادة من تكاليف بحوث التطوير الموحدة في الفئات الفائقة.