في اتصال هاتفي.. وزيرا خارجية مصر والكويت يبحثان تحركات احتواء التصعيد الإقليمي ودعم التهدئة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، اليوم الجمعة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال يأتي في إطار التنسيق المتواصل بين الجانبين بشأن التطورات الجارية بالمنطقة في ظل التصعيد المستمر، حيث تم استعراض الجهود والتحركات التي تتم خلال الفترة الراهنة لاستعادة التهدئة والحيلولة دون حدوث موجة جديدة من المواجهات العسكرية بما يزيد من حدة التهديدات والمخاطر التي تواجه دول المنطقة ككل.

كما اتفق الوزيران على أهمية تكثيف التحرك والتواصل مع مختلف الأطراف المعنية لحثها على عدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية تعقد الأمور، وضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية وإبداء المرونة اللازمة للدفع بالتهدئة وإعلاء التفاوض ودعم المسارات السياسية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز من أمن واستقرار المنطقة.