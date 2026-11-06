معهد الفلك: الأربعاء القادم غرة شهر جمادى الآخرة فلكيا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن يوم الأربعاء المقبل، سيكون غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هجريا، وفقا للحسابات الفلكية.

وأوضح المعهد، في بيان اليوم الجمعة، أن هلال شهر جمادى الآخرة سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين 9 نوفمبر ، الموافق 29 من شهر جمادى الأولى، وهو يوم الرؤية.

وأضاف أن القمر سيغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ6 دقائق، وفي القاهرة بـ11 دقيقة، وفي محافظات الجمهورية بمدد تتراوح بين 6 و12 دقيقة.

وأشار إلى أن الهلال سيغرب أيضا قبل غروب الشمس في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين دقيقة واحدة و20 دقيقة، باستثناء جاكرتا التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس، بينما يغرب بعد غروب الشمس في داكار بالسنغال بـ6 دقائق، ونواكشوط بموريتانيا بـ3 دقائق، ومقديشو بالصومال بـ5 دقائق، ولاجوس بجنوب أفريقيا بـ7 دقائق.