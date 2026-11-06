قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الجمعة البيضاء.. تحذير عاجل لمتحدث حماية المستهلك عن حيل التخفيضات
الإنقاذ النهري بالجيزة ينتشل جثة طفـ.ل من ترعة المريوطية بعد 24 ساعة من البحث
فيلوس اليونانية: مقتل بحار في استهداف إحدى ناقلاتنا بمضيق هرمز
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان هاتفياً جهود احتواء التوترات الراهنة
أخبار التكنولوجيا| آبل تمنح التطبيقات سلاحا جديدا للاحتفاظ بالمشتركين.. عيوب آيفون القابل للطي تنعش مبيعات سامسونج Galaxy Z Fold 8
الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق جزيرة قشم
أجواء شتوية مبكرة.. أمطار ورياح واضطراب الملاحة وتحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين
نقابة أطباء قنا: لا توجد صفة أو حصانة تبيح إهانة طبيب أو الاعتداء عليه
إخلاء مؤسسات إعلامية في إيرلندا بعد تهديدات بوجود قنابل.. والسلطات تحقق
لأول مرة.. 15.4% من سكان فرنسا تحت خط الفقر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع عدم استقرار الأحوال الجوية
البرلمان العربي يدين استهداف المدينة ومكة بصواريخ ومسيرات حوثية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في تصادم موتوسيكل وتوك توك بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أُصيب 3 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام ، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» وتوك توك، على الطريق الرابط بين قريتي الرزقة وعصفور بنطاق مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.
وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا بوقوع الحادث.

 انتقل ضباط المباحث و  سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلقاس.
وأسفر الحادث عن إصابة كل من:
أم كلثوم الشحات محمود، 59 عاما ، مقيمة عصفور، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس.
منار رمضان محمد، 30 عاما ، مقيمة ن عصفور، باشتباه كسر بالفقرات العنقية.
إيلين عبد الواحد فتحي، 7 أعوام ، مقيمة  بلقاس، باشتباه كسر بالعضد الأيسر.
تم  نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الدقهليه محافظة بلقاس مديرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. قائمة ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS الجديدة

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر

قطع المياه

الجيزة: قطع المياه عن عدد من مناطق الهرم .. المواعيد والأماكن

محمد بركات

أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف

حسام حسن

تفاصيل جلسة أبو ريدة وإبراهيم حسن ومصير العميد

كريستيانو رونالدو

نهاية مسيرة الأسطورة تقترب؟.. رونالدو يفاجئ مسؤولي النصر بقرار محتمل

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

بفستان لامع.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ولادة خمسة توائم في السودان

ولادة خمسة توائم في السودان.. ثلاثة أولاد وبنتان في عملية قيصرية ناجحة بمستشفى أم درمان

الاقلاع عن التدخين

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. أطعمة ومشروبات تساعدك في الاقلاع عن التدخين

بالصور

أحمد العوضي يوزع اللحوم على جمهوره في عين شمس

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أحمد العوضي

وسط فرحة أهالي عين شمس.. أحمد العوضي يحتفل بانطلاق تصوير سلطان الديب

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أحمد العوضي

50 صورة من حفل ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي l التفاصيل الكاملة

حفل الختام
حفل الختام
حفل الختام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد