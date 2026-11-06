إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة في تصادم موتوسيكل وتوك توك بالدقهلية

أُصيب 3 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام ، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» وتوك توك، على الطريق الرابط بين قريتي الرزقة وعصفور بنطاق مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا بوقوع الحادث.

انتقل ضباط المباحث و سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلقاس.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

أم كلثوم الشحات محمود، 59 عاما ، مقيمة عصفور، باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس.

منار رمضان محمد، 30 عاما ، مقيمة ن عصفور، باشتباه كسر بالفقرات العنقية.

إيلين عبد الواحد فتحي، 7 أعوام ، مقيمة بلقاس، باشتباه كسر بالعضد الأيسر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.