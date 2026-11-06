العثور على جثة شخص مجهول الهوية وسط الغاب بطريق السبعة في بلقاس بالدقهلية

عثر أهالي مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية على جثة شخص مجهول الهوية، ملقاة وسط الغاب، بأول طريق السبعة في اتجاه قرية المعصرة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا بالعثور على جثة شخص في ظروف غامضة.

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لحين الانتهاء من المعاينة.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الاسم والعنوان والسن، من الذكور، ولا تزال هويته غير معلومة.

تم نقل الجثمان عقب انتهاء معاينة الشرطة إلى مستشفى الدولي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتوفى.