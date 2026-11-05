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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كفر علام تستغيث .. بمحافظ الدقهلية بسبب انتشار القمامة داخل القرية

القاء قمامه
القاء قمامه
همت الحسينى

وجه أهالي قرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية استغاثة عاجلة إلى اللواء  طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مطالبين بالتدخل لإنهاء أزمة تراكم القمامة والمخلفات في أماكن  بالقرية، والتي تحولت بحسب شكواهم إلى نقاط لتجميع وتشوين القمامة وسط المناطق السكنية وبجوار المنازل والأراضي الخاصة.

وأكد الأهالي أن أكوام القمامة تسببت في انتشار الروائح الكريهة والحشرات، فضلًا عن المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة، وتشويه المظهر الحضاري للقرية، مطالبين بإنقاذهم من الأوضاع التي يعانون منها منذ فترة.

وحدد الأهالي عددًا من المواقع التي تشهد تراكمات القمامة، أبرزها:شونة كفر علام بجوار البنك الزراعي المصري بجوار مسجد الناصر صلاح الدين.

وأشار مقدمو الشكوى إلى تقدمهم بعدة استغاثات ومطالبات للمسؤولين بالوحدة المحلية ببرمبال الجديدة ومجلس مدينة منية النصر، دون حل جذري للمشكلة حتى الآن، على حد قولهم.

وطالب الأهالي محافظ الدقهلية بالتدخل الفوري لرفع جميع تراكمات القمامة، ووقف استخدامها في تشوين المخلفات داخل الأملاك الخاصة، مع محاسبة المسؤولين عن أوجه التقصير، وتوفير صناديق للقمامة وتخصيص سيارات لجمعها بصفة منتظمة.

كما شددوا على ضرورة تخصيص مكان بديل لتجميع المخلفات من أملاك الدولة، بعيدًا عن الكتلة السكنية، حفاظًا على صحة المواطنين والأطفال.

https://youtube.com/shorts/Di8DeovqPTQ

الدقهلية منية النصر كفر علام محافظه

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