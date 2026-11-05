محافظ الدقهلية يبحث مع هاني أبو ريدة توفير الدعم لنادي المنصورة الرياضي

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لبحث سبل توفير الدعم اللازم لنادي المنصورة الرياضي، والعمل على تهيئة المناخ المناسب أمام النادي لمواصلة مسيرته الرياضية وتعزيز قدرته على تحقيق طموحات جماهيره وأبناء المحافظة.

وذلك بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد مجاهد، والعميد محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والنائب إياد صالح عضو مجلس الشيوخ.

وأكد مرزوق حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم الممكنة لنادي المنصورة الرياضي، والعمل على تذليل أي تحديات تواجه مسيرته، في إطار التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في استعادة النادي لمكانته الرياضية اللائقة، وتحقيق تطلعات جماهيره العريضة.

وأشار المحافظ إلى أن دعم الأندية الرياضية لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد ليشمل دورها المجتمعي في احتضان الشباب، واكتشاف المواهب، وتنمية قدراتهم، وتوجيه طاقاتهم نحو ممارسة الأنشطة الرياضية بصورة إيجابية، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على الكيانات الرياضية العريقة بالمحافظة وتطويرها.

وأهدى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، درع المحافظة إلى المهندس هاني أبو ريدة تقديرا لجهوده في قطاع الرياضة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مثمنا دوره في تعزيز أداء الإتحاد المصري لكرة القدم.

ومن جانبه، تناول المهندس هاني أبو ريدة سبل التعاون لدعم النادي، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة أمامه لمواصلة أداء رسالته الرياضية، وتعزيز مشاركته في المنافسات الرياضية المختلفة، وبحث آليات دعم نادي المنصورة الرياضي، باعتباره أحد الأندية العريقة بمحافظة الدقهلية، وما يمثله من قيمة رياضية وتاريخية كبيرة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام محافظة الدقهلية بدعم المنظومة الرياضية، والارتقاء بمستوى الأندية ومراكز الشباب بالدقهلية، وتوفير الفرص أمام المواهب الرياضية، بما يعزز مكانة المحافظة على خريطة الرياضة المصرية.