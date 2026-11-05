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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قيادات الأزهر يفتتحون المعرض الفني الخامس لمسابقة الوافدين «مواهب وقدرات».. صور

د. نهلة الصعيدي في مقدمة المشاركين
د. نهلة الصعيدي في مقدمة المشاركين
محمد صبري عبد الرحيم

افتتح د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود. نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية، اليوم الخميس، فعاليات المعرض الفني الخامس للمسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب «مواهب وقدرات».

قيادات الأزهر تتفقد الأعمال الفنية المعروضة

وتفقد قيادات الأزهر الأعمال الفنية المعروضة، واستمعوا إلى شرح من الطلاب المشاركين حول أفكارهم ومضامين لوحاتهم وأعمالهم الإبداعية، مشيدين بما لمسوه من تنوع في الأساليب الفنية وثراء في المضامين، يعكسان تعدد الثقافات والخبرات التي يجمعها الأزهر الشريف تحت مظلته.

وأشاد الحضور بما ضمه المعرض من أعمال فنية متميزة، عكست تنوع المواهب والإبداعات لدى الطلاب المشاركين من مختلف الجنسيات والثقافات، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات في توفير بيئة محفزة للإبداع، تسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم، وتعزز التواصل الثقافي والحضاري بينهم، في ظل رسالة الأزهر العالمية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص الأزهر الشريف على اكتشاف مواهب طلابه الوافدين ورعايتها، وتنمية قدراتهم الفنية والإبداعية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإبراز إبداعاتهم، من خلال مسابقة سنوية تشمل مجالات الرسم والخط والزخرفة، إلى جانب عدد من المواهب الفردية المتنوعة.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين الخامس للمسابقة قيادات الأزهر

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