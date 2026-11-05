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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: إعدام 220 كيلو مواد غذائية غير صالحة ومصادرة 15 شيشة

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة على المطاعم والكافيهات والمنشآت التجارية، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تشكل تعديًا على الطريق العام.

وقال المحافظ إن حق المواطن في شارع آمن ومنظم ورصيف خالٍ من الإشغالات حق أصيل، مؤكدًا ضرورة التعامل الحاسم مع كافة صور التعدي على حرم الطريق، وإزالة الحواجز والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشوارع.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق المنصورة حملة مكبرة بالتنسيق بين إدارات شئون البيئة والتنمية الاقتصادية والإشغالات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، والصحة، للتفتيش على عدد من المطاعم والكافيهات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتور وائل عابد، رئيس حي شرق المنصورة، والعقيد أحمد المغير، رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات، وبمشاركة سلامة محمد، مدير إدارة البيئة، وراضي العدوي، مدير إدارة الإشغالات، وأبو النجا طه، مفتش الصحة، وهبة عوض، مدير إدارة التنمية الاقتصادية، وأحمد طه، بإدارة البيئة.

وأسفرت الحملة عن إعدام 220 كيلو جرامًا من المواد الغذائية المتنوعة، لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومصادرة 15 شيشة بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، وضبط وإزالة 4 أعلام بالطريق العام، كما تمت إزالة جميع الإشغالات والحواجز والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

الدقهلية محافظة حنلات حملات

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